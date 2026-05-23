韓国地方選、候補者の8人に1人が「飲酒運転」前科持ち　7828人中1026人、“6犯”候補に再犯200人超え

飲酒運転の処罰を大幅に強化した「ユン・チャンホ法」の可決後、韓国の政治圏は国民の前で「飲酒運転ゼロ寛容」の原則を約束した。

【関連】日本人親子も巻き込まれた韓国の飲酒運転、実刑判決「わずか1割」の現実

「ユン・チャンホ法の施行後、飲酒運転で摘発された場合は（公認の）不適格者として審査が強化されました」（2022年3月30日、チョ・オソプ共に民主党非常対策委員会報道官※当時）

「一度でも飲酒運転で摘発された場合、公認から排除することにしました」（2022年4月1日、キム・ヘン国民の力公認管理委員会報道官※当時）

永登浦（ヨイド）では「飲酒運転は殺人行為だ」という声が高まり、与野党は声を揃えて「飲酒運転の前歴者は公認から排除する」と誓った。

公務員や公共機関の役職員に対する懲戒基準も大幅に強化された。飲酒運転は一度の摘発でも懲戒を受け、2回以上繰り返せば罷免まで可能とした。

例外なき「ゼロ寛容原則」を適用すると、韓国国民の前で公言したわけだ。

飲酒運転の前科を持つ候補者「1026人」

しかし、いざ自分たちに適用する物差しは違った。

本サイト提携メディア『時事ジャーナル』が第9回全国同時地方選挙に出馬した候補者7828人の前科記録を全数調査した結果、飲酒運転の前科を持つ候補者は1026人に達した。実に候補者全体の8人に1人の割合だ。

今回の統計には、前科記録に「飲酒運転」と明示されたケースと「飲酒測定拒否」のケースをすべて含め、「飲酒運転」の前歴として集計した。

過去には飲酒運転が飲酒運転や測定拒否のように具体的に記載されず、単に「道路交通法違反」とだけ表記されたケースも少なくないため、実際の飲酒運転前歴者は調査結果よりも多い可能性がある。

「一度でも摘発されれば公認排除」を公言していた巨大二大政党からも、飲酒運転の前歴者が大挙して公認を得た。国民には厳格な物差しを突きつけながらも、選挙シーズンが近づくと自党の候補者には限りなく寛大になる政治圏の二重規範が浮き彫りになった形だ。

これにより、「飲酒運転は殺人」というスローガンは、結局のところ一般国民にだけ適用されるものなのかという批判が提起されている。

今回の地方選挙の出馬候補者たちの全前科記録の中で、最も大きな比重を占めたのも、やはり飲酒運転だった。

調査の結果、今回の地方選挙で前科記録が確認された候補者2627人のうち、飲酒前科の保有者は1026人と集計された。前科のある者の10人に4人（39%）が飲酒前科を持っている計算になる。

飲酒運転が単なる交通法規違反ではなく、市民の生命と安全を脅かす重大犯罪と認識されている点を踏まえれば、決して少なくない規模だ。

さらに大きな問題は再犯率だ。

飲酒運転は、単なる一度の過ちで終わらないケースが多い。専門家は繰り返される飲酒運転の危険性を薬物中毒に例えることもある。

実際、飲酒運転の前科が2回以上の候補者は計211人に達した。飲酒運転の前科者の10人に2人が、再び酒を飲んでハンドルを握ったことを意味する。

実際の出馬候補の中には、飲酒運転の前歴が実に6件に達する候補者もいた。慶尚北道（キョンサンプクト）蔚珍郡（ウルチン）の多選挙区に出馬した無所属のキム・ジョンヒ候補だ。

キム候補は現職の第9代後半期蔚珍郡議会議長でもある。同氏は2001年、飲酒運転と無免許運転の容疑で懲役8カ月、執行猶予2年の判決を受けた。当時、すでに飲酒運転の前歴が2回あった状態だった。執行猶予期間の後にも、飲酒犯罪をさらに3回も犯している。

さらに皮肉なのは、繰り返される飲酒運転の前歴にもかかわらず、政治生命が続いてきたという点だ。同氏は飲酒運転の前科を抱えながらも無所属で地方議会に入り、その後は「国民の力」に所属して同じ地域で再選まで果たした。「飲酒運転の前歴者は公認排除」という政治圏の約束が、実際の選挙現場ではほとんど機能していなかったことを意味する。

このほか、飲酒運転の前歴が4回以上の候補者としては、ユン・テホ（5回・全羅北道淳昌郡、無所属）、チャ・ソクチョル（5回・全羅南道麗水市、無所属）、キム・ヨンジュ（4回・大邱北区、無所属）、キム・ヤンウ（4回・京畿道安山市、国民の力）、キム・ジン（4回・慶尚南道固城郡、無所属）、アン・ジェチョル（4回・慶尚北道慶州市、無所属）、パク・ジョンイク（4回・慶尚北道漆谷郡、国民の力）、プ・ラムジュン（4回・済州済州市、進歩党）、キム・デスン（4回・慶尚北道聞慶市、無所属）候補ら9人が確認された。

飲酒運転の前歴4回以上は9人…「6回」の事例も

繰り返される飲酒運転の前歴を持つ候補者211人のうち、大多数は50代・60代の男性だった。この世代だけで、実に165人もの前科者がいた。事実上、繰り返される飲酒運転の前歴者の大部分を中高年男性が占めているわけだ。

女性候補は10人にとどまり、飲酒運転で4回以上摘発された候補9人もすべて男性だった。地域の政治圏に深く根付いた男性中心の文化により、飲酒運転に対して相対的に寛大だったのではないかという指摘が出る背景だ。

では、政党別の飲酒前科の現況はどうだろうか。

主要政党の中では「祖国革新党」が263人中38人（14.45%）で比率が最も高く、「国民の力」は2744人中390人（14.21%）、「共に民主党」は3214人中372人（11.57%）が飲酒前科を持っていると集計された。

二大政党（国民の力、共に民主党）だけで、飲酒前科を持つ候補者が762人に達した。次いで「進歩党」は316人中26人（8.23%）、「改革新党」は192人中8人（4.17%）だった。

巨大政党ですら飲酒前歴者を大挙して排除できていない実態が浮き彫りになった。

政党別の飲酒前科現況

仁川（インチョン）大学政治外交学科のイ・ジュンハン教授は、「各政党は飲酒運転に対し、一定の期間を基準に公認の許容・排除の原則を立ててはいるが、基準の妥当性とは別に、飲酒運転の前歴者に公認を与える姿そのものが、国民の目線では容易に納得しがたいだろう」と述べた。また「現在の構造は、前科者がひとたび出馬すれば、政党が政治的必要性や選挙での競争力などを理由に、事実上の免罪符を与えているように映る」と指摘した。

イ教授は「公認は政党が有権者に代わって行う一次的な検証であるだけに、前科の基準自体を今よりはるかに厳格に適用する必要がある」とし、「政党が公認段階で適切に排除できなければ、最終的な判断は有権者が投票を通じて行うしかない状況だ」と付け加えた。

なお『時事ジャーナル』では、第9回全国同時地方選挙の候補者のリスト及び前科をまとめた記録を公開している。

（記事提供＝時事ジャーナル）