インスタグラムを更新

国内女子ゴルフツアーのブリヂストンレディスは23日、千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C（6732ヤード、パー72）で第2ラウンド（R）が行われている。出場しているツアー通算1勝の28歳セキ・ユウティン（ミツウロコグループホールディングス）が22日、自身のインスタグラムを更新。イメチェン姿を披露するとファンの視線を集めている。

屋内で柴犬を抱き寄せ、首を傾けながらカメラに向かって優しく微笑みかけたセキ。以前のセンター分けなどとは異なり、目の上まで前髪を作った新しいヘアスタイルだ。

セキは自身のインスタグラムで実際の写真を公開。イメチェン姿にファンから反響が寄せられている。

「前髪あり可愛い」

「可愛すぎる〜」

「試合だとかっこいいけど、自宅だと可愛い」

「前髪、新鮮です。可愛い」

「福宝もユウティンに負けないくらい可愛いですね」

「超癒されます」

ブリヂストンレディスは22日、雨天によるコンディション不良で第2Rが中止に。大会は72ホールから54ホールの短縮競技となり、23日に第2Rが行われることになった。



（THE ANSWER編集部）