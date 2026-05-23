ラップグループ「stillichimiya（スティルイチミヤ）」のメンバー、Mr.麿（まろ）（本名・古屋卓麿）がドキュメンタリー映画「stillhualian（スティルホワリエン）」を制作している。

ラッパーでもあり、映像監督でもある彼の映画初監督作品は、台湾原住民のアーティストを取り上げ、音楽を通じて「つながる」ことを目指した意欲作だ。（デジタル編集部 古和康行） ※注 「原住民」は台湾での先住民の公式の呼称です。

展示会の最後は２時間の「台湾原住民音楽セットリスト」

４月２９日。東京・下北沢のギャラリーで「ZOKU ARCHIVE EXHIBITION」という展示会が行われていた。「ZOKU」は主にアジアの部族・種族の文化や音楽を取り上げるプロジェクトで、「族＝友達になること」「俗＝土着であること」「賊＝抵抗すること」「続＝続けること」という意味が込められている。stillhualianは、このZOKUの「映像プロジェクト」という位置づけだ。

映画は現在制作中。Mr.麿は、「これから映像の最終調整作業を行い、2026年中に完成させることを目指す」と明かす。ZOKUのプロジェクトを通して「政治や外交とは違うかたちで『つながり』を生み出していく」ことが目標だと話した。

展示には、現地で撮影した写真や、台湾原住民族についての紹介パネルなどが並んだ。展示会は４月２５日から５日間行われ、期間中は約２５０人が訪れた。最終日のこの日、会場を訪れた川崎市の会社員伊藤菜摘さん（４６）は「原住民という難しいテーマに、音楽というアプローチで切り込んでいくのが面白いと思った。映画の公開を楽しみにしたい」と声を弾ませた。

この日、クロージングイベントでDJイベントを開くために山梨県から上京してきたMr.麿。台湾原住民にルーツを持つアーティストの楽曲だけでセットリストを作り、解説しながら２時間にわたって曲をつなぐという荒技を見せ、集まった客の背中を揺らしていた。ジャンルや年代もさまざまで音のテンポもまるで違う曲をつなぎ、解説するときには音をくぐもらせる「フィルター」をかけるなど、ここだけでしか見ることができないＤＪセットだった。

台湾原住民の「現在」

台湾内政部のホームページによると、２０２５年末時点で台湾には２６原住民族（公式に認定されているのは１６部族）の約６２・９万人が暮らしており、人口全体の２・７％にあたるという。

「台湾」「原住民」「部族」。Mr.麿の映画は、政治的な対立や苦難の歴史などを主題にしない。作品の背骨は「音楽と言葉」で、彼が原住民族をたずね歩き、参加した伝統的な祭りや、ラッパーや歌手らが奏でる音楽、そして原住民たちの語りによって肉付けされていく。

1895年から1945年まで50年続いた日本統治時代の歴史にも触れつつ、「歴史的なものは根底にありつつも、自分たちが生きている『今』を描きたかった。政治的な対立や歴史的な軋轢（あつれき）よりも音楽を通じて『握手できるぞ』ってところを描く方が、自分が作品を撮る意義があると思った」と意識的だ。

なぜ映画を撮ったのか

Mr.麿が所属する「stillichimiya」のグループ名は、2004年に山梨県笛吹市に合併された旧一宮町に由来する。この町の名を「そのまま（＝still）」残したいという思いを込めて、つけられた名前だ。

同町出身の幼なじみを中心に作られたグループで、Mr.麿は隣町の山梨市出身だが、メンバーと高校の同級生だったことから加わった。活動当初は「『平成の大合併』で消えてしまう一宮町の名前を、（何かの形で）残したいという住民運動に近いものだった」。合併の当日に「自分たちでイベントを開き、地元の友達を呼んだ。そこでstillichimiyaというCDRを作った」ことで音楽活動が始まった。

大学卒業後は、テレビドラマ制作会社に勤めていたが、あまりの多忙さに「仕事を飛び、ユーラシア大陸をバックパッカーとして１年半くらい放浪していた」という。会社員生活は「２年持たなかった」。

この「放浪旅」でタイを回っているときに、バンコクにあるバックパッカーの聖地として知られる「カオサン通り」でstillichimiyaのTシャツを着ている日本人男性をたまたま見つけたという。うれしくなって声をかけたところ、その男性が映像制作集団「空族」の富田克也さんだった。

富田さんは同じ山梨県出身で映画「サウダーヂ」などの監督として国内外に知られる。この出会いから交流が始まり、2010年にstillichimiyaに復帰したMr.麿は、メンバーのMMMとともにグループ内映像制作チーム「スタジオ石」を結成。「自分たちで撮る以外、やりようがなかったから」という理由でMVを制作するようになる。スタジオ石はコントなどの映像作品を発表する一方で、空族の仕事を裏方として支えたり、他アーティストのＭＶの撮影したりするようになった。ラップグループ「梅田サイファー」やOZROSAURUSといった著名アーティストのMVの中には、YouTubeで600万回以上再生されたものもある。

台湾原住民が語ったこと

Mr.麿の映画「stillhualian」は、空族の最新作「潜行一千里 ILHA FORMOSA」（25年公開）の取材に同行した経験を生かして作られている。

空族の取材に同行した22年。台湾原住民を取材する中で、その音楽に魅せられた。取材の中で、特に印象に残ったのが原住民のアミ族のラッパー・大亨（HengJones、ヘンジョン）と出会いだった。「めちゃくちゃかっこよかった。どうやったら仲良くなれるかと考えた」と感じたMr.麿は「タダでＭＶを作らせてほしい」と申し出た。翌23年に約束通り、大亨のMVを撮影したことで「現地のアーティストとのつながりができた。自分が長編の映像を作るのであれば、彼らのようなアーティストを通じて原住民を描きたいと思うようになった」という。

2024年11月〜2025年8月にかけて３回、stillhualianの撮影のために現地を訪れた。現地では多くのアーティストや原住民たちと交流を重ねながら、映像を撮りためていった。「友達になったり、酒を飲んだりした人も含めると１００人くらいになる」

その映像からは、「原住民」と一口にいっても暮らしぶりは様々だということが伝わってくる。作品で取り上げる台湾原住民のラッパーたちのルーツもそれぞれ違っており、「最初から原住民という自己認識があった」わけではない人もいる。

たとえば、大亨は台北での大学時代を振り返りながら、「見た目が周りの台湾人と違うから偏見があった。周囲の人もどのように接していいか分からない様子で、自分が原住民族であることを卑下することもあった」と明かす。元々、アミ語はほとんど話せず、「自分の作品を作り出したときに勉強し直した」とも。

３人組のラップグループ「CORNER（コーナー）」も原住民にルーツを持つメンバーで構成されている。メンバーの一人、R.fu（アーフウ）は、台北出身。母はプユマ族で父もアミ族にルーツを持つが「２人とも実家にはほとんど戻らず、たまに墓参りしてもすぐに台北へ戻る。（原住民とのつながりが希薄で）自分が原住民族であるという実感を持てなかった」という。そんな彼が、サキザヤ族の別のメンバーに祭りに誘われて参加したことで、「文化や人情、服装など全て気に入った。みんなが家族のように接してくれるので、一員になりたいと感じた」。彼は誘ってくれたメンバーの母に乾媽（ガンマー、義理の母）になってもらい、サキザヤ族として生きることを選んだ。

映画の終盤で、大亨はこんなことを話す。

「自分の音楽が原住民の同世代や下の世代に寄り添うものでありたい。もっと母語（アミ語）を知ってもらいたいし、使ってほしい。若い世代の人が僕の音楽を通して母語を学びたいと思うようになってほしいです」。そして、「僕らの音楽を台湾だけでなく、世界の人に聞いてほしい」。

世代が変わるにつれて、消えゆく文化を新しい形で残し、広めていこうとする、そんな姿が描かれている。

｢ZOKU｣と台湾原住民のカルチャーが示すこと

Mr.麿は、CORNERと「手拉手（ショウ・ラー・ショウ、日本語で手をつなぐという意味）」という曲を作った。今年１月には、制作中の映画の試写会とともに出演した台湾原住民のラッパーによるライブを東京・渋谷で開いた。映画だけでなく、ライブ、そして今回の展示会とそれぞれがひとつなぎになって、「ＺＯＫＵ」のプロジェクトだ。

このプロジェクトを始める時、「（台湾原住民が）受け継いできた文化、ミックスされている過程で生み出される文化、そして自分が現地に行くことで生まれてくる文化の３つを映画の中では描きたい」と構想していたという。

そして、その思いの通り、現地で受け継がれている祭などの伝統が引き継がれる姿と原住民の言葉をラップという別のカルチャーとミックスさせる若い世代の姿を描き、そしてラッパーとして台湾原住民とともに音楽をつくった。「台湾原住民の伝統には『やっていることは昔と違うが、それでも自分たちの文化だ』と言い切る強さがあった」と感じたという。

映画のタイトルを「stillhualian」にした理由を聞いてみた。「『hualian』は取材した原住民が多く住んでいる地域「花連県」のことです」という。そして、「still」には自分たちのstillichimiyaのグループ名と同じ「『まだ』『そのまま』という『続いていく』という意味を込めた」。変わりながら、続いていく。台湾原住民の歩みにリスペクトを込めて、名付けられた作品だ。

映画は２６年中に完成予定、公開は２７年を目指す。プロジェクトの進捗は公式SNSなどを通じて発信されるという。