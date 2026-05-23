「おしゃれ苦手」な人こそ“この1本”！【niko and ...】穿くだけでグッとシャレる♡「柄パンツ」

「コーデ組みに悩みがちで、おしゃれに自信がない……」そう悩んでいる人にこそおすすめしたいのが、一点投入でサマになる「柄パンツ」。一見難しそうに思われるアイテムだけど、シンプルなトップスを合わせるだけでシャレたコーデに仕上げてくれる優秀アイテムです。そこで編集部が注目したのが【niko and ...（ニコアンド）】のアイテム。今季はシャレ感のある柄パンツを味方に、いつもの着こなしを更新してみませんか。

一癖あるストライプ柄で差をつけて

【niko and ...】「DRYクシュイージーパンツ」\5,000（税込）

春夏のスタイリングに盛り込みたい、爽やかなストライプ柄のパンツ。カラフルな配色がアクセントになり、いつものコーデに新鮮な表情を与えてくれます。シャレ見えしながら、ウエストゴムとワイドシルエットで楽ちんさも確保。シワになりにくい素材なので、お手入れも簡単です。Tシャツを合わせたカジュアルコーデはもちろん、スタッフさんのようにセットアップを揃えると、ワンランクアップが狙えそう！

品の良い甘さをまとえるドット柄

こちらは先ほどのパンツと同じシリーズのドット柄を着用。可愛らしいイメージのあるドット柄ですが、小さめのドットなら品良く取り入れられそうです。シックなモノトーンカラーも、大人のキレイ見えをサポート。気合いを入れたい日は写真のようにブラウスやビスチェと合わせて華やかに、肩の力を抜きたいオフの日はTシャツでカジュアルに。幅広いスタイリングを楽しんで。

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writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。