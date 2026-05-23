別居計画がバレた！「今すぐ解約してやる！」不動産屋に乗り込んできたモラ夫に、女性店員がズバッと！

モラハラ夫から逃げ出すため、新居を探していた知人。それを知った夫が不動産屋に乗り込み──

筆者の知人から聞いたお話を紹介します。

モラハラ夫

私は30代のパートで働く主婦です。

結婚してから気づいたのですが、私の夫はいわゆる“モラハラ夫”でした。

「俺が食わせてやっている」

「お前は俺の管理下にあるんだ」

「たったそれっぽっちの稼ぎしかないくせに、でかい顔するな」

そんな言葉を言われ続けているうちに、精神的に限界を迎えた私。



離婚を決意したのですが、相手はあの夫ということで、簡単に応じそうにはありません。

そこで、私は「とりあえず別居から」と考えて、こっそり新居探しを始めたのです。

バレた別居計画と、激昂した夫

地元密着型の不動産屋に訪れ、事情を説明。

対応した女性店員さんは、親身になって話を聞き、すぐにいいアパートを紹介してくれました。

私は入居手続きの書類を自宅に隠しておいたのですが、どうやら夫は普段から私の私物を漁っていたようで、書類をすぐに見つけてしまいました。

「出て行くつもりか？ 俺はそんなこと絶対に認めないからな！！」

激昂した夫は、私を罵倒。



「夫の権限で、こんな契約今すぐ解約してやる」



感情を爆発させながら高笑いした夫は、そのまま不動産屋へ向かってしまったのです。

私は震える手で後を追いかけました。

女性店員の力強い言葉

不動産屋に乗り込んだ夫は、大声で店員さんに詰め寄っていました。



対応に出たのは、親身になってくれたあの女性店員。

「あいつは俺の妻で、俺の庇護のもとに生きている。だから、夫である俺には妻の勝手な契約を解約する権利があるだろう！」

そんな夫の身勝手な主張を、呆気に取られた顔で聞いていた女性店員。



しかし、次第に彼女の眼には強い光が見え始めました。