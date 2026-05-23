心肺機能が高い人は精神的なストレスからの回復力に優れていることが判明
心肺機能とは運動中に心臓や血管、肺などが酸素を効率的に供給・利用できる能力のことです。新たな研究では、心肺機能に優れた人は不安が少ない傾向があり、ストレスのかかる状況下でも回復力が高いことが示されました。
Cardiorespiratory fitness is associated with lower anger and anxiety and higher emotional resilience - ScienceDirect
People with better cardiorespiratory fitness tend to be less anxious and more resilient in emotional situations
https://www.psypost.org/people-with-better-cardiorespiratory-fitness-tend-to-be-less-anxious-and-more-resilient-in-emotional-situations/
心肺機能が高い人はウォーキングやランニング、水泳といった運動を長時間続けることができます。これらの運動は身体の健康や持久力、心血管疾患などのリスク低下に関連しているほか、運動はメンタルヘルスの改善やうつ病治療にも役立つとの研究結果が報告されています。
ブラジル・ゴイアス連邦大学の研究者であるターレス・ギラルドゥッチ・コスタ氏らの研究チームは、感情的な反応を引き起こす視覚的刺激に対する不安や怒りの変化と、心肺機能との関連性について調査しました。
研究チームは、ストレスフルな出来事は身体活動の習慣を低下させ、心肺機能の低下につながる可能性があると指摘。また、心肺機能が高い人は感情的な反応を引き起こす視覚的刺激への耐性が高く、特性として怒りや不安が小さいのではないかとの仮説を立てたとのこと。
研究チームには18〜40歳の健康な被験者40人が参加し、2回にわたって研究室を訪れました。1回目の研究室訪問では被験者の身長と体重が測定され、ベースラインでの怒りや不安といった特性の評価が行われたほか、身体活動のレベルについて自己申告しました。研究チームはこの内容に基づいて、心肺機能の指標である最大酸素摂取量(VO2max)を推定し、心肺機能が平均以上または平均以下のグループに被験者を分類しました。
被験者には2回の訪問で、特定の感情を誘発することが知られているInternational Affective Picture System(国際感情画像システム)から選ばれた「不快な感情を引き起こす69枚の画像セット」あるいは「中立的な69枚の画像セット」のいずれかが見せられました。
被験者は各画像を見た後に、非言語評価尺度を用いて画像に対する感情的な反応を報告したほか、一連の画像セットを見る前後で怒りや不安が測定されました。また、研究者らは被験者が各画像を見ている時の心拍数もモニタリングしたとのこと。
データを分析した結果、心肺機能が平均以上のグループは平均以下のグループと比較して、特性としての不安が有意に低いことが確認されました。さらに、不快な画像を見た心肺機能が平均以下の被験者は、平均以上の被験者と比較して怒りや不安の急激な上昇を報告しました。心肺機能が平均以下の被験者は、ストレスのかかる画像を見た後に不安レベルが「中くらい」から「高い」に上昇する可能性が775％も高くなりました。
研究チームは、「私たちの研究結果によると、心肺機能が高い人は特性としての不安が低く、感情的にストレスの多い刺激にさらされた後の回復力(レジリエンス)が高い傾向にあることが示されています。これは、身体活動は情緒的な健康において重要な役割を果たすという、ますます強まっている証拠を裏付けるものです」と述べました。
なお、今回の研究はごく少数の被験者を対象に実施されたものであり、心肺機能の推定も自己申告の身体活動レベルに基づいている点に注意が必要です。心理学系メディアのPsyPostは、より大規模な集団を対象に客観的な心肺機能測定法を用いた場合、結果が異なる可能性があると指摘しました。