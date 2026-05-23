IMP.横原悠毅、GINZAを救うべく立ち上がる 主演舞台『GINZA MIGHTY GUY』全キャスト発表
7人組グループ・IMP.の横原悠毅が主演を務めるCINEMATIC STAGE『GINZA MIGHTY GUY』より23日、キービジュアルが公開され、全キャストが発表された。
【写真】CINEMATIC STAGE『GINZA MIGHTY GUY』キャスト陣
本作は、小林旭主演で1959年から63年に6作上映した人気シリーズ映画『銀座旋風児（ギンザマイトガイ）』の第1弾『二階堂卓也・銀座無頼帖 銀座旋風児』の設定を東京・銀座から近未来都市「第47アークGINZA」へ大胆にアレンジして舞台化。脚本・音楽・アクションにこだわり、小規模から大規模まで100を超える舞台を手掛けた黒谷通生氏が総合プロデューサーを務め、脚本・演出を宮城陽亮氏、Meteor Lab Produced by miyake（mihimaru GT）が音楽、アクションを渥美博氏が担当する。
横原は、かつて銀座に存在した英雄「銀座旋風児」の伝説を知り、自ら“GINZA MIGHTY GUY”としてGINZAを救うべく立ち上がる主人公・二階堂アキラを演じる。
多くのドラマや映画、CMに出演し、映画『36万リットルのオーバーフロー』ではヒロインを務める朝木茉永は、生まれながらにとある異能の力を持つ村越明子、殺陣やダンスを高く評価され実力派として知られる松村優は、GINZAの表と裏を渡り歩く情報屋の政、劇団M.O.P.での活動を経て現在は舞台のみならず映像作品でも幅広い役を演じ分ける三上市朗は、警察幹部で、堀田と行動を共にする中村利策、アーティストグループ「東京ゲゲゲイ」のメンバーとして活動し、2022年の卒業以降はシンガーソングライターとしても活動するMIKUは、二階堂と出会い力を貸す刑事・斉土憲司、エンターテインメント集団「THE CONVOY」のメンバーでありストレートプレイからミュージカル、時代劇とジャンルを問わず出演する石坂勇は、GINZAの下層にあるスラムの顔役・丸山新之助を演じる。
また、“GINZAの王”と呼ばれ警察幹部や裏社会ともつながりのある堀田剛造は、1984年劇団四季『CATS』を皮切りに多数のミュージカルに出演、多才な表現力で俳優・歌手としてのみならず自身で演出や作詞・作曲なども手掛ける川崎麻世（※崎＝たつさき）が演じる。
金と権力がうごめく街で正義を貫く男・マイトガイが、権謀や裏切りを笑い飛ばし颯爽と決着をつける、粋で痛快な勧善懲悪劇となる本作。現代社会にも通じる不条理や巨悪を追い詰め、GINZAの光と闇を貫く。ソング＆ダンス、アクションで繰り広げる近未来エンターテインメントを繰り広げる。
同公演は、7月6日から12日まで、東京・シアター1010で上演される。
【写真】CINEMATIC STAGE『GINZA MIGHTY GUY』キャスト陣
本作は、小林旭主演で1959年から63年に6作上映した人気シリーズ映画『銀座旋風児（ギンザマイトガイ）』の第1弾『二階堂卓也・銀座無頼帖 銀座旋風児』の設定を東京・銀座から近未来都市「第47アークGINZA」へ大胆にアレンジして舞台化。脚本・音楽・アクションにこだわり、小規模から大規模まで100を超える舞台を手掛けた黒谷通生氏が総合プロデューサーを務め、脚本・演出を宮城陽亮氏、Meteor Lab Produced by miyake（mihimaru GT）が音楽、アクションを渥美博氏が担当する。
多くのドラマや映画、CMに出演し、映画『36万リットルのオーバーフロー』ではヒロインを務める朝木茉永は、生まれながらにとある異能の力を持つ村越明子、殺陣やダンスを高く評価され実力派として知られる松村優は、GINZAの表と裏を渡り歩く情報屋の政、劇団M.O.P.での活動を経て現在は舞台のみならず映像作品でも幅広い役を演じ分ける三上市朗は、警察幹部で、堀田と行動を共にする中村利策、アーティストグループ「東京ゲゲゲイ」のメンバーとして活動し、2022年の卒業以降はシンガーソングライターとしても活動するMIKUは、二階堂と出会い力を貸す刑事・斉土憲司、エンターテインメント集団「THE CONVOY」のメンバーでありストレートプレイからミュージカル、時代劇とジャンルを問わず出演する石坂勇は、GINZAの下層にあるスラムの顔役・丸山新之助を演じる。
また、“GINZAの王”と呼ばれ警察幹部や裏社会ともつながりのある堀田剛造は、1984年劇団四季『CATS』を皮切りに多数のミュージカルに出演、多才な表現力で俳優・歌手としてのみならず自身で演出や作詞・作曲なども手掛ける川崎麻世（※崎＝たつさき）が演じる。
金と権力がうごめく街で正義を貫く男・マイトガイが、権謀や裏切りを笑い飛ばし颯爽と決着をつける、粋で痛快な勧善懲悪劇となる本作。現代社会にも通じる不条理や巨悪を追い詰め、GINZAの光と闇を貫く。ソング＆ダンス、アクションで繰り広げる近未来エンターテインメントを繰り広げる。
同公演は、7月6日から12日まで、東京・シアター1010で上演される。