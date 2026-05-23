“サンリオなつかしグッズ”投稿に反響、「子どものころ持ってた！」「懐かしい！」それぞれの“当時”を思い出す人が続出
毎年恒例、『2026年サンリオキャラクター大賞』が今年も開催。サンリオキャラクター大賞【公式】Xでは、“#サンリオなつかしグッズ”として各キャラクターの懐かしいグッズたちが紹介されており、ファンばかりか「子どもの頃に持ってた！」「懐かしすぎる!!」など、おおいに盛り上がっている。
【画像】「これ持ってた！」「涙出そう…」サンリオなつかしグッズの数々
■キャラクターのなつかしグッズを投稿、意外にも大反響だったのは？
『サンリオキャラクター大賞【公式】』というアカウントで実施されている、“#サンリオなつかしグッズ”や“#サンリオお気に入りグッズ”の投稿。『2026年サンリオキャラクター大賞』投票開始の4月からスタートしており、エントリーしている90キャラクターのグッズが順次紹介されている。なかでも、“#サンリオなつかしグッズ”投稿では、かつて人気を集めたグッズたちが紹介されており、「懐かしい！」と好評だ。
もちろん、毎回TOP10に食い込むキャラクターのグッズには大きな反響がある。「ポムポムプリン」、「シナモロール」、「ポチャッコ」の3大“犬”キャラクター、「ハローキティ」や「マイメロディ」といった有名どころも大人気。軒並み8万〜10数万表示となり、多くの人の目に届いている。
また、そんなキャラクターたちを凌駕する反響を集めているのが「KIRIMIちゃん.」で、なんと70万表示、2400ほどのいいねを集めている。KIRIMIちゃん.は2013年にデビューした切り身のキャラクター。シュールな存在感とその動向により、SNSでもよく話題になるキャラクターだ。
■70年代から続く歴史…、誰もが一度は通ったサンリオキャラクター
一方、“なつかしグッズ”だけに、歴史あるキャラクターも続々と登場している。デビュー年代で整理してみると、あらためてキャラクターの多さ、多彩さに気づく。
70年代にデビューしたサンリオ最初期のキャラクターでは、「パティ＆ジミー」「バニー＆マッティ」「ハローキティ」（1974年 ※ハローキティは開発年）、「タイニーポエム」「マイメロディ」「リトルツインスターズ」（1975年）、「タキシードサム」（1979年）などが登場。
80年代を彩った「マイスウィートピアノ」（1980年）、「メローチューン」「フレッシュパンチ」（1981年）、「ゴロピカドン」（1982年）、「ザシキブタ」「ザ ラナバウツ」「ニャニィニュニェニョン」「みんなのたあ坊」（1984年）、「ハンギョドン」「マロンクリーム」（1985年）、「ウメ屋雑貨店」「ぽこぽん日記」（1986年）、「けろけろけろっぴ」（1988年）、「ポチャッコ」（1989年）らも続く。
90年代デビューのキャラクターでは、「あひるのペックル」（1990年）、「おさるのもんきち」（1992年）、「バッドばつ丸」（1993年）、「プワワ」（1995年）、「ポムポムプリン」（1996年）、「コロコロクリリン」（1997年）、「ディアダニエル」（1999年）など。
2000年代デビュー組では、「ウサハナ」（2000年）、「シナモロール」（2002年）、「シュガーバニーズ」「チャーミーキティ」（2004年）、「クロミ」（2005年）、「ジュエルペット」「チェリーナチェリーネ」（2008年）ほか。2010年代では「ウィッシュミーメル」（2010年）、「SHOW BY ROCK!!」（2012年）、「KIRIMIちゃん.」「ぐでたま」（2013年）、「アグレッシブ烈子」「リトルフォレストフェロォ」（2015年）、「まるもふびより」（2017年）などが登場している。
ここに挙げたキャラクターはごく一部だが、まさに“サンリオに歴史あり！”といったところ。20代〜60代あたりまで、人生のどこかで「このキャラクターに出会った、グッズを持っていた」という人は多いだろう。
実際、投稿には各世代から「懐かしい！」の声が続出。「幼少期に絵皿を使ってた」「カンペン持ってました！ 懐かしい」「サンリオと知らないで持ってた」「このキャラがすごく好きだった〜」と思い出を語る人は多く、「今でも大事にしてる」とグッズの写真を投稿する人もいた。もしかしたら、今は熱心なファンではないのかもしれない。だが、普段は気にしていなくても、この“#サンリオなつかしグッズ”の投稿を見て、一気に当時の記憶がよみがえり、タイムスリップしたような気持ちになるのだろう。
サンリオの担当者によると、「とても好評をいただいている」という“#サンリオなつかしグッズ”投稿。「懐かしく感じていただきながら、その投稿から気軽に投票できるようにそのキャラクターの投票ページのリンクも掲載しています」とのことで、簡単に投票できる手段となっている。1キャラクターにつき1日1回投票可能で、1日あたり最大で“全90キャラクター”に1回ずつ投票ができる。思い出のキャラクターすべてを網羅することも可能だ。
『2026年サンリオキャラクター大賞』の投票は5月24日まで。公式Xを覗いてみれば、思い出のキャラクターたちとちょっとレトロなグッズに、懐かしい気持ちがかきたてられるだろう。当時の気持ちを思い出して、「まだがんばってるのね！」「これからも応援しているよ！」と、一票投じてみるのも楽しそうだ。
※本企画でご紹介の「なつかしグッズ」は、現在販売されておりません。
（C）'26 SANRIO 著作 株式会社サンリオ
【画像】「これ持ってた！」「涙出そう…」サンリオなつかしグッズの数々
■キャラクターのなつかしグッズを投稿、意外にも大反響だったのは？
『サンリオキャラクター大賞【公式】』というアカウントで実施されている、“#サンリオなつかしグッズ”や“#サンリオお気に入りグッズ”の投稿。『2026年サンリオキャラクター大賞』投票開始の4月からスタートしており、エントリーしている90キャラクターのグッズが順次紹介されている。なかでも、“#サンリオなつかしグッズ”投稿では、かつて人気を集めたグッズたちが紹介されており、「懐かしい！」と好評だ。
また、そんなキャラクターたちを凌駕する反響を集めているのが「KIRIMIちゃん.」で、なんと70万表示、2400ほどのいいねを集めている。KIRIMIちゃん.は2013年にデビューした切り身のキャラクター。シュールな存在感とその動向により、SNSでもよく話題になるキャラクターだ。
■70年代から続く歴史…、誰もが一度は通ったサンリオキャラクター
一方、“なつかしグッズ”だけに、歴史あるキャラクターも続々と登場している。デビュー年代で整理してみると、あらためてキャラクターの多さ、多彩さに気づく。
70年代にデビューしたサンリオ最初期のキャラクターでは、「パティ＆ジミー」「バニー＆マッティ」「ハローキティ」（1974年 ※ハローキティは開発年）、「タイニーポエム」「マイメロディ」「リトルツインスターズ」（1975年）、「タキシードサム」（1979年）などが登場。
80年代を彩った「マイスウィートピアノ」（1980年）、「メローチューン」「フレッシュパンチ」（1981年）、「ゴロピカドン」（1982年）、「ザシキブタ」「ザ ラナバウツ」「ニャニィニュニェニョン」「みんなのたあ坊」（1984年）、「ハンギョドン」「マロンクリーム」（1985年）、「ウメ屋雑貨店」「ぽこぽん日記」（1986年）、「けろけろけろっぴ」（1988年）、「ポチャッコ」（1989年）らも続く。
90年代デビューのキャラクターでは、「あひるのペックル」（1990年）、「おさるのもんきち」（1992年）、「バッドばつ丸」（1993年）、「プワワ」（1995年）、「ポムポムプリン」（1996年）、「コロコロクリリン」（1997年）、「ディアダニエル」（1999年）など。
2000年代デビュー組では、「ウサハナ」（2000年）、「シナモロール」（2002年）、「シュガーバニーズ」「チャーミーキティ」（2004年）、「クロミ」（2005年）、「ジュエルペット」「チェリーナチェリーネ」（2008年）ほか。2010年代では「ウィッシュミーメル」（2010年）、「SHOW BY ROCK!!」（2012年）、「KIRIMIちゃん.」「ぐでたま」（2013年）、「アグレッシブ烈子」「リトルフォレストフェロォ」（2015年）、「まるもふびより」（2017年）などが登場している。
ここに挙げたキャラクターはごく一部だが、まさに“サンリオに歴史あり！”といったところ。20代〜60代あたりまで、人生のどこかで「このキャラクターに出会った、グッズを持っていた」という人は多いだろう。
実際、投稿には各世代から「懐かしい！」の声が続出。「幼少期に絵皿を使ってた」「カンペン持ってました！ 懐かしい」「サンリオと知らないで持ってた」「このキャラがすごく好きだった〜」と思い出を語る人は多く、「今でも大事にしてる」とグッズの写真を投稿する人もいた。もしかしたら、今は熱心なファンではないのかもしれない。だが、普段は気にしていなくても、この“#サンリオなつかしグッズ”の投稿を見て、一気に当時の記憶がよみがえり、タイムスリップしたような気持ちになるのだろう。
サンリオの担当者によると、「とても好評をいただいている」という“#サンリオなつかしグッズ”投稿。「懐かしく感じていただきながら、その投稿から気軽に投票できるようにそのキャラクターの投票ページのリンクも掲載しています」とのことで、簡単に投票できる手段となっている。1キャラクターにつき1日1回投票可能で、1日あたり最大で“全90キャラクター”に1回ずつ投票ができる。思い出のキャラクターすべてを網羅することも可能だ。
『2026年サンリオキャラクター大賞』の投票は5月24日まで。公式Xを覗いてみれば、思い出のキャラクターたちとちょっとレトロなグッズに、懐かしい気持ちがかきたてられるだろう。当時の気持ちを思い出して、「まだがんばってるのね！」「これからも応援しているよ！」と、一票投じてみるのも楽しそうだ。
※本企画でご紹介の「なつかしグッズ」は、現在販売されておりません。
（C）'26 SANRIO 著作 株式会社サンリオ