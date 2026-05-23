xikers、日本バラエティー番組本格初出演「とても楽しい時間を過ごすことができました！」 3週連続放送
韓国の10人組ボーイズグループ・xikersが、6月5日、12日、19日の3週にわたって、テレビ朝日系音楽バラエティー『M:ZINE（エンジン）』（毎週金曜 深1：30〜深1：50 ※関東ローカル）に出演する。日本のバラエティーに本格的に出演するのは初めてとなる。
【ライブ写真】ソロショットも…初の日本単独公演を成功させたxikers（2023年）
xikersは、KQ ENTERTAINMENTに所属する10人組ボーイズグループ。グループ名の「xikers（サイカース）」は座標を象徴する単語である「x」と、英語で旅行者という意味を持つ「hiker」を合わせた造語で、「座標を探して時間と空間を旅する少年たち」という意味が込められている。
2023年3月に1stミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing』で韓国デビュー。デビューから約半年で初のワールドツアー『xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER』を開催し、Zepp Osaka Bayside、Zepp Hanedaを皮切りにアメリカ6都市とヨーロッパ7都市、オーストラリア2都市を回るなど、新人としては異例となる規模で大成功を収めた。K-POP第5世代ボーイズグループを代表するその高いパフォーマンススキルと独自のストーリーは唯一無二の存在であり、「スーパールーキー」と称されるなど、世界から大きな注目を集めている。
番組では、多彩な魅力を持つxikersの魅力を深掘りするべく、宿舎での生活がのぞき見できる特別企画やメンバーの知られざる裏特技に迫る企画、番組恒例の「エンジョイダンスバトル」、人気企画「広心（ひろこ）を落とせ！胸キュン一言選手権」などさまざまな企画を用意する。
また、CSテレ朝チャンネル1では、6月28日正午から午後1時30分まで『M:ZINE完全版〜超実力派10 人組ボーイズグループxikersの魅力大全開SP』と題し、地上波放送に収まらなかったスタジオトークや、CS放送限定で見ることができる収録後のスペシャルインタビューなど未公開シーンを約40分盛り込み、90分間放送する。
【コメント】
■MINJAE
メンバーみんなとたくさん笑って、とても楽しい時間を過ごすことができました！この番組が放送されたら、多くのファンの皆さんに喜んでいただけるのかなと思っています！
■HUNTER
日本のバラエティー番組に本格的にでるのは初めてだったので緊張していたのですが、とても楽しく撮影することができました。
【ライブ写真】ソロショットも…初の日本単独公演を成功させたxikers（2023年）
xikersは、KQ ENTERTAINMENTに所属する10人組ボーイズグループ。グループ名の「xikers（サイカース）」は座標を象徴する単語である「x」と、英語で旅行者という意味を持つ「hiker」を合わせた造語で、「座標を探して時間と空間を旅する少年たち」という意味が込められている。
番組では、多彩な魅力を持つxikersの魅力を深掘りするべく、宿舎での生活がのぞき見できる特別企画やメンバーの知られざる裏特技に迫る企画、番組恒例の「エンジョイダンスバトル」、人気企画「広心（ひろこ）を落とせ！胸キュン一言選手権」などさまざまな企画を用意する。
また、CSテレ朝チャンネル1では、6月28日正午から午後1時30分まで『M:ZINE完全版〜超実力派10 人組ボーイズグループxikersの魅力大全開SP』と題し、地上波放送に収まらなかったスタジオトークや、CS放送限定で見ることができる収録後のスペシャルインタビューなど未公開シーンを約40分盛り込み、90分間放送する。
【コメント】
■MINJAE
メンバーみんなとたくさん笑って、とても楽しい時間を過ごすことができました！この番組が放送されたら、多くのファンの皆さんに喜んでいただけるのかなと思っています！
■HUNTER
日本のバラエティー番組に本格的にでるのは初めてだったので緊張していたのですが、とても楽しく撮影することができました。