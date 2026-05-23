女性演奏家を悩ませる“音大おじさん”。卑猥なDMが来たり、個人情報を聞かれたりといった迷惑行為が相次いでいる一方で、された側も強く嫌とは言いづらい現状がある。

【映像】“音大おじさん”が演奏会でまさかの行動

ニュース番組『わたしとニュース』では、この“音大おじさん”の実態とモヤモヤの構造について、コラムニストの月岡ツキ氏とともに深掘りした。

■「ノースリーブを着て」「靴の写真を見せて」女性演奏家が語る迷惑行為の実態

ピアニストとして多くのファンを集める栗原麻樹氏。華やかな世界に見えるが、音楽とは無関係のメッセージが送られてくることがあるという。

「演奏会の前日にメッセージが来て、『ノースリーブのドレスを着てください』とか、『ピンヒールを履いている写真を送ってほしい』『どういう靴を履いているか、靴の写真を見せてください』『靴の動画を送ってください』とかおっしゃる人もいた」（栗原氏、以下同）

時には「興奮します」などの言葉が添えられていることもあるそうだ。

「ベアトップやノースリーブのドレスは機能的だと感じていて、エロチックに見せているとか、そういうのでは全くない。何を言っているんだと」

栗原氏は、性的なダイレクトメールや付きまといなど、女性演奏家が迷惑行為に困っている様子を何度も見聞きしてきたという。

「（自分が）物言いも割とパッと言ってしまう性格なので、私の場合は自然淘汰していなくなっていったが、音大卒くらいの方たちは、そういう話はすごくよく聞く」

■「すれ違う時に触られる…」現役音大生が明かす“逃げられない”現状

特に狙われるのは、音大生や卒業したばかりの若手。そうしたことから、通称“音大おじさん”と言われているこの問題。被害の現状について、現役の音大生にも話を聞いた。

「おじさんたちがSNSでDMをめちゃくちゃしつこく送ってくるのは自分も何度かあった。距離が近くても拒否しない・できない女の子と交流したいと思うおじさんも中にはいるのでは」（東京藝大生・Aさん、以下同）

音大おじさんは学内の演奏会にも姿を見せるという。

「50代くらいの男性がホールに入ってきて、急に話しかけられて。『名前なんですか？』『何年生ですか？』『先生は誰ですか？』『高校はどこですか？』と質問攻めにされて。急にポケットの中からアメとみかんが出てきて、『これ食べてください』と言われた。さすがに怖すぎた」

また、音大生仲間にはさらに危険な目にあったという人も…。

「すれ違いざまにちょっと触られたり、自撮り棒をすごく長くステージまで伸ばして、盗撮しようとして問題になった」

さらに、ターゲットは大学生にとどまらない。

「（音大おじさんが）コンクールを見に来たりする。中学生の時から、例えば（コンクールの）結果発表で待っていると話しかけられたりというのはある。一人でいる子に声をかけているのを何度も見たことがある」

しかし、Aさんら音大生には要求を拒否するなど強い姿勢に出られない事情がある。

「実名も顔も学校・学年も、小学校・中学校の時からコンクールを受けているので、小学校・中学校もバレる。名前を検索するだけで。（どこに）住んでいるかもバレるので、少しでも冷たい対応を取ったらネガキャンされるのではと。なので、イヤでも仲良くする必要がある」

そこには、クラシック業界ならではの厳しい現実もある。

「クラシックはお客さんがすごく少ないので、最近はコンクールだけでなく、『顔がかわいい』とか、そういうところで勝負しないとお客さんも来ない。音大おじさんたちも言ってしまえばお客さんだから、いい対応をして我慢して稼ぐしかない現状がある」

ただ、Aさんはこうした現状に納得しているわけではない。

「変な話だが、音大おじさんは次から出てくる若い子を狙うので、またかわいくてうまい子が出てくると、そっちに鞍替えしていく傾向がある。『終わりのない悪夢』というか、結局今もどこかで被害者がいる。『なんでこんなことが当たり前になっているんだろう』と思う」

今回は取材した被害者が女性だったため、中高年男性からの被害を訴える声が多く、“音大おじさん”としている。これに限らず、男子音大生が中高年女性から迷惑行為を受けるなど、別のパターンもあるかもしれない。

■「あだ名で呼んでね」バグった距離感でエスカレート

この問題は、少数の個人が偶然被害に遭った、というものではない。東京藝術大学は、すでに複数のケースを把握している。大学が関係する演奏会等に出演する音楽学部の学生に対して、学外の人物が執拗に連絡先やSNSのアカウントを聞く、長時間話し込む、勝手に写真を撮影するなどだ。

そのほかにも、被害の声が上がっている。現在音楽家として活動するある女性は、音大生時代に友人との演奏会に出演後、『◯◯さんからあなたにも』と封筒を渡されたという。その中身は、過去の自分の演奏会で撮られた写真が複数入っており、恐怖を感じたそう。

また、ある時には、演奏会後に挨拶をした人の一人からSNSの友達申請が届いた。「◯◯ちゃん！」「私のことは△△さんとあだ名で呼んでね」などと度々メッセージが届き、知人のような扱いを受けたという。

この女性は“音大おじさん”の問題行動について、「社交辞令的な対応を、音大おじさん側が勘違いしてしまった部分もあったのではないか」と分析している。

こうした行為について、月岡氏は「音楽を聴きに行くのだったら、連絡先を聞く必要はない。意味がわからない。何か別の目的があるのではないか。」と指摘する。

また、「距離感が変。なめているからこういうことをしてくるのではないか。ベテランの演奏家にはしないだろう。本当に熱心に自分の音楽を聴いてくれて、応援してくれる男性もきっといるとは思うが…。そもそもお客さんには愛想良く対応するだろうなと思う」（月岡氏、以下同）

■「注意勧告は届かない」迷惑行為を防ぐ難しさ

迷惑行為をする人物に対して、直接断ることはできるのか。栗原氏によると、演奏者の中には注意勧告をする人もいるという。

「ただし、注意勧告をして『私のことかもしれない、ごめんなさい』と思う人はだいたい問題がない人。本当に迷惑行為をする人は（勧告の対象が）自分だと気づかない。」（栗原氏）

つまり、注意勧告は本当の対象者には届かず、応援してくれる人が離れてしまう可能性もあるのだ。

この難しさについて、月岡氏は次のように語る。

「『あまり話しかけない方がいいかな』と遠慮するような人は、そもそも対象ではないということ。音大おじさんにこの問題の本質が届くといいが、自分のことだと思って見ていないだろう…」

（『わたしとニュース』より）