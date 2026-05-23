サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が22日深夜放送のテレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（金曜深夜0・45）にゲスト出演。素行不良のどん底キャリアから日本代表としてブラジルW杯に出場する“奇跡の逆転”キャリアを振り返る場面があった。

少年時代からサッカーの天才児だった柿谷氏。無双していたサッカー少年は、高校1年生の時にセレッソ大阪史上最年少でプロ契約を勝ち取った。同期には1つ年上の香川真司も一緒に入団。自身は出場機会が減る一方で、同期の香川はリーグ得点王を獲得し、「平成生まれ初の日本代表」に選出されるなど大活躍していた。

そして“香川への嫉妬心”などでやさぐれた柿谷氏は、練習日に寝坊や遅刻を連発するなど素行不良に走っていた。サッカーで誰からも信頼されず、居心地の悪さから“闇落ち”していた。

そんな中でターニングポイントが訪れた。09年6月に香川、乾貴士が欠場したためスタメン出場する試合があった。その試合でプロ初の2ゴールを決めてチームの勝利に貢献。しかし翌日のミーティングに遅刻して、チームスタッフから「お前はもうチームにいるべきではない。出ていってくれ」という離脱通告を告げられた。当時J2で3年連続最下位だった徳島ヴォルティスへの移籍を余儀なくされた。

徳島で運命の人物と出会う。当時の美濃部直彦監督は腐っていた柿谷氏に対して「香川のゴール見たか？ドイツでゴール決めたぞ！お前とはえらい差だな。悔しかったらゴール決めてみろよ」と刺激を与えた。さらにキャプテンだった倉貫一毅からも「お前みたいな“上手いだけ”で潰れていった選手を何人も見てきた。これからどうなるかはお前次第だよ」と助言をもらった。倉貫の“プロ”としての姿勢に感銘を受けて、徐々にプレーにも変化が現れた。

その姿を見ていた美濃部監督は、柿谷を副キャプテンに任命。しかし11年J1昇格を懸けた最終節で敗戦。過去に「チームの勝敗はどうでもいい」と思っていた男の目から涙が止まらなくなった。

「このチームで勝ちたい。J1に昇格させたい」と思った一方で、最終節の前には古巣C大阪から復帰のオファーが届いていた。柿谷氏は「最終節が終わるまでは返事を待ってください」と保留していた。

最終節が終わると美濃部監督と抱擁して「お前はもうJ2でやる選手じゃない。今までキツいこと言ってごめんな」とC大阪復帰を後押ししてくれた。

12年に古巣復帰。13年には21ゴールで自身のJ1シーズン最多得点をマークしてJリーグ最優秀ゴール賞も受賞した。そして14年には日本代表としてブラジルW杯に選出された。

このキャリアを振り返って「プロの世界では信頼から全てが始まる。まず信頼されないと、チャンスのパスは回ってこない」と教訓を学んだと明かした。