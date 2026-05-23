BTSが、米国カリフォルニア州スタンフォード・スタジアムで公演を行った際に訪れたピザ店が、全米中で話題となった。FOX2ニュースなど、多くのメディアが21日までに報道した。メンバーV（ヴィ、30）が、16日公演のステージ上で「次にスタンフォードに来たら、おいしいそのピザをまた食べよう。スタンフォードのピザ最高」とコメントし、ファンがそのピザ店を探して特定し、大挙して集まった。

米芸能メディア「People」が後日、その店の店主をインタビュー。夫と共同経営しているコートニー・ブロン氏は「私たちの店にはシリコンバレー（カリフォルニア州サンフランシスコの南郊に位置する世界最大級のハイテク産業集積地）のIT業界の人々が多く訪れるが、有名人と呼べる客はあまりいなかった。しかし今回、世界で最も人気のあるポップバンドが来店したことに非常に驚いた」と語った。

その番組では、BTSがどの店で食べたかは、明かしていない。店主もBTSが訪れたことは秘密にしていた。次回、同店に訪れた時に快適に食事を楽しめるように気遣った。しかし、ファンが推測を重ね、BTSが11日にレッドウッドシティのピザ店「Vesta」で食事したことが判明した。この店は公演会場だったスタンフォード・スタジアムから約8キロ離れた場所にある。

BTSは、この店で最も人気のあるメニュー、ソーセージとハチミツ入りピザ、カルボナーラピザ、ペパロニピザと、複数のサイドメニューを注文したという。1週間後の18日にも、再びこのピザ店を訪れ、ブロン氏は「デザートをたくさん食べた」と語った。店員は「緊張してお皿を何枚か落としたが、BTSのメンバーが親切に拾ってくれた」と証言した。再訪した当日は、ARMY（アーミー、公式ファン名）も多く押し寄せ、レストランは14年間営業してきた中で最も忙しい月曜日を過ごしたという。

ブロン氏は「この日は夫が店にいて、メンバーたちがずっと『最高』と言ってくれたそうだ。本当に楽しい出来事で、来場者が多くて忙しくて手が回らなかった」と説明した。