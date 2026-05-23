松田悟志、『プレバト!!』満点優勝の色鉛筆画に絶賛の声「すごすぎる完成度」「立体感のえげつなし」
俳優の松田悟志が23日までに自身のXを更新。21日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』でチャンピオンとなった色鉛筆画を投稿した。
【写真】「すごすぎる完成度」絶賛の声続々…『プレバト!!』満点優勝を飾った色鉛筆画
今回の色鉛筆コンクールは「一番好きな人気チェーン店の一番好きな料理」というお題で、光宗薫、田中道子、真凛、くっきー！（野性爆弾）、eyeron、犬山紙子、松田悟志、小松利昌ら8人が激突した。そんな中で「しゃぶ葉」をテーマに選んだ松田は100点満点という採点で初優勝を飾った。
放送後、Xで下書きから完成品まで4枚の画像を投稿した松田。「あらためまして、今日、念願だった『プレバト!!』の色鉛筆コンクールでついに優勝することができました」と報告。「放送後から本当にたくさんの反響をいただいていて、まだ少し夢の中にいるような気持ちです」と喜びをかみしめた。
ネットでは松田の優勝を祝福する声はもちろん、作品に対して「何回見てもすごすぎる完成度」「しゃぶ葉さまへの愛が溢れてますね」「ほんとに写真かと思うぐらい お上手ですね」「立体感のえげつなし、でございます」といった絶賛のコメントが寄せられた。
なお、TVerで見逃し配信中。28日午後6時59分終了予定。
【写真】「すごすぎる完成度」絶賛の声続々…『プレバト!!』満点優勝を飾った色鉛筆画
今回の色鉛筆コンクールは「一番好きな人気チェーン店の一番好きな料理」というお題で、光宗薫、田中道子、真凛、くっきー！（野性爆弾）、eyeron、犬山紙子、松田悟志、小松利昌ら8人が激突した。そんな中で「しゃぶ葉」をテーマに選んだ松田は100点満点という採点で初優勝を飾った。
ネットでは松田の優勝を祝福する声はもちろん、作品に対して「何回見てもすごすぎる完成度」「しゃぶ葉さまへの愛が溢れてますね」「ほんとに写真かと思うぐらい お上手ですね」「立体感のえげつなし、でございます」といった絶賛のコメントが寄せられた。
なお、TVerで見逃し配信中。28日午後6時59分終了予定。