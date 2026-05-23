愛犬たちの前で『おて』と手を差し出した結果…。自分の可愛さを絶対に理解している『あざとい行動』が話題になっているのです。

悶絶必至！何度も繰り返し見たくなるあざと可愛いその光景は記事執筆時点で124万回を超えて表示されており、3.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『おて』と犬たちに手を出した結果→『うまくできるかな』と思っていたら…想定外な『尊い行動』】

2匹の犬の前に『おて』と手を出した結果…

Xアカウント『いちりん』に投稿されたのは、自分たちの可愛さをしっかり理解しているワンコたちの姿。

この日も仲良く過ごしていたという「ルク」くんと「レネ」ちゃん。飼い主さんが何気なく『おて』と手を差し出してみたら…あまりにもあざと可愛い行動を見せてくれたのだといいます。

反則級の『あざとい行動』に悶絶

飼い主さんが手のひらを上にしてスッと差し出すと…猛スピードで近づいてきたルクくん。迷うことなく『おて』ではなく…あごをちょこんと乗せたのだそう。

すると反対側からやってきたレネちゃんも、ルクくんに頬を寄せるような形であごにお顔を乗せて…ふたり揃ってキュルンとした瞳で飼い主さんのことをじっと見つめていたのだとか。

『ちがうよ、おてだよ』とツッコミつつも、あまりのあざと可愛いルクくんとレネちゃんの行動に飼い主さんもタジタジになってしまった模様。

否定なんてできるわけがない、悶絶必至の光景は、飼い主さんのみならず多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「可愛すぎるー！」「ブラボー！」「あごに変換されてる！」「かわいいを完全に理解してるふたりがかわいすぎてかわいい」「それでいい！可愛いから！」「かわいいからOK」などのコメントが寄せられています。

元気いっぱい！天真爛漫な仲良し兄妹

ルクくんとレネちゃんは、とにかく元気いっぱいで天真爛漫な仲良し兄妹。お家のベランダで遊ぶのが大好きで、水遊びに夢中になるのが毎年恒例なのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすルクくん、レネちゃんの姿は日々多くのユーザーに笑顔や癒やしを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「いちりん（@9VF57JsjG4aOmPI）」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。