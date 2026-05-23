グラビアアイドルの緒方咲（31）が22日までにインスタグラムを更新。ジムのパーソナルトレーニングについてつづった。

緒方は「更なる高みを目指すために」と書き出し、＠ttgym_official さんのパーソナルは、まだ数回しか通ってないのに効果がすごすぎて、完全にクセになりつつあります」と明かし、おへそチラ見せのジムウェア姿を披露した。

そして「さきちぃは、追い込んでほしい派なんだけど、追い込み方のバランスが天才的。毎回、頭の血管ブチ切れるんじゃないかってくらい辛いのに 笑。でもその分、これからの変化がめちゃくちゃ楽しみ」とつづった。

この投稿に「素敵だ」「努力されてるよね」などのコメントが寄せられている。

緒方は神奈川県出身。「ミス湘南」フォトジェニック賞を機に16年11月から芸能活動開始。18年11月発売の週刊プレイボーイで次世代グラドル美脚番付の東の横綱に選出。20年にはレースクイーン（レースアンバサダー）の活動も開始。身長168センチ、股下85センチ。高身長と美脚などの抜群スタイルから「グラビア摩天楼」と称される。スリーサイズはB87−W62−H88センチ。バストはFカップ。特技は裁縫、クラシックバレエ。血液型A。