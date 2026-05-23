「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが22日、自身のインスタグラムを更新。今月29日に発売が予定されている1stDVD「相思相愛」のサンプル映像カットを投稿した。

「1stDVDのサンプル映像が公開されました もう見ていただけましたか？♡」とつづり、上半身は一糸まとわぬ姿でベッドに寝転ぶショットを披露した。

「課長のあなたと、さとみで沖縄出張へ 『本当は課長のこと好き…ハート』『課長におはよう言いたい』そんな世界観になっています」とストーリーを伝え、「そして、いよいよ明後日はDVDイベント わ〜！今からわくわくしてます」と24日に東京・秋葉原でDVD発売記念イベントを開催を心待ちにした。

ファンやフォロワーからも「美しくて素敵」「綺麗」「可愛くてびっくり」「可愛いが詰まってた」「めちゃくちゃナイスバディ」「素晴らしいボディ」「抱きしめたい」「どセクシー」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。1stDVD「相思相愛」を5月29日に発売予定。身長166センチ。スリーサイズはB93−W63−H95センチ。血液型O。