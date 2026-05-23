ソフトバンクは23日、育成左腕のアレクサンダー・アルメンタ投手（21）の支配下登録会見を行った。背番号は「135」から2桁の「34」に決まった。27日の巨人戦（東京ドーム）で、プロ初登板初先発する見込み。

ドジャースでの10年間で128勝を挙げたメキシコのレジェンド左腕・フェルナンド・バレンズエラと同じ背番号をもらった。MLB6球団でプレーしメキシコ出身投手で最多173勝を誇った。21歳だが当然ながらアルメンタは知っていた。

「レジェンドと同じ。とても嬉しいです。彼のようないい成績を残す投手になりたい。投げる試合は100％、全力で。点を取られずに勝ちに貢献したい」と意気込んでいた。

17歳で最速150キロ。21年10月にメキシコから初来日し5年目で2桁背番号をつかんだ。「けがもあったけど、そのたびに強くなれた」。WBCメキシコ代表での中継ぎ登板で直球の自己最速を更新する159キロをマーク。再来日後に右腹斜筋の違和感で離脱もあったが5月5日のファーム公式戦で実戦復帰して2回零封し最速は157キロ。今は万全だ。

「準備はできている。投げてくれと言われたときに、いい投球をしたい」。頼もしきメキシカンがチームの苦しい先発事情を救う。