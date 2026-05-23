交通系ICのペンギンがまさかの転職　羽田空港限定グッズ発売開始

交通系ICカードなどのキャラクターデザインでお馴染みのイラストレーター・坂崎千春さんが描くキュートなペンギンたちが、今度は「空」へと飛び立ちます。

日本空港ビルデング株式会社は5月22日より、羽田空港限定ペンギングッズの販売を開始しました。

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■ テーマは「空・旅・日本」 トートバッグやマグカップなど普段使いしやすいラインナップ

今回の限定グッズは「空・旅・日本」をメインテーマに据え、坂崎さんならではの優しく愛らしいタッチで描かれたオリジナルイラストがあしらわれています。

日本の国旗柄のスカーフを首に巻き、元気に空へと旅立つペンギンを描いた「天空ペンギン」や、ペンギンが日本各地の伝統的な工芸品や縁起物と並んだ「ペンギンJAPAN」など、旅情をそそるユニークなアートが展開されます。

発売されるグッズは、日常のなかで旅の思い出を感じられる実用的なアイテムがずらり。

太めのロープハンドルがアクセントになった「ロープハンドルトートバッグ（天空ペンギン）」が3980円（税込）、小魚の前掛けがかわいらしい「アクリルキーホルダー（魚屋さん）」が1408円（税込）。

さらに、飛行機になりきるペンギンたちが愛らしい「ハンドタオル（飛行機ごっこ）」が1650円（税込）、たくさんのペンギンが一堂に会した「マグカップ（ペンギンJAPAN）」が3080円（税込）で登場しています。

■ オンラインショップおよび第2ターミナル店舗にて取り扱い

これらの限定グッズは、羽田空港公式ネットショップ「HANEDA Shopping」にて5月22日12時から販売されています。また、羽田空港第2ターミナル3階マーケットプレイスにある店舗「Tokyo’s Tokyo」でも、一部商品の販売が行われます。

駅の改札から空港へと活躍の場を広げ、空の旅をナビゲートするかのような坂崎さんのペンギンたち。東京を訪れた際の新しいお土産や、大切な人へのギフトとしても注目を集めそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052301.html