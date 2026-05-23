春ドラマでかっこいいと思う「STARTO社タレント」ランキング！ 「佐藤勝利」を超える2人は？
All About ニュース編集部は2026年4月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント出演の春ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。
各テレビ局で春ドラマが放送中で、多くのSTARTO ENTERTAINMENT所属のタレントたちが出演しています。かっこいい俳優ばかりで、視聴者を喜ばせているところです。
それでは、「春ドラマでかっこいいと思うSTARTO社タレント」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
3位は、『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）で主演を務める佐藤勝利さんです。佐藤さんは、土屋太鳳さんとダブル主演を担当しています。
同作は、所轄の枠を越えて事件に挑む“移動捜査課”を描くオリジナル刑事ドラマ。『相棒』、『特捜9』、『刑事7人』など、人気ドラマを生み出してきたテレビ朝日「水曜よる9時」の最新作として注目を集めます。
佐藤さんが演じる黄沢蕾は、移動捜査課に配属された新人刑事。明るくポジティブな性格の熱血刑事で、端正な顔立ちの佐藤さんにピッタリの役です。
回答者からは、「スーツを着た姿が大人っぽくて似合ってる」（40代男性／宮城県）、「ふとした顔のキリッと感にかっこよさを感じる」（30代女性／東京都）、「刑事としての熱さが伝わってきてカッコよかったからです」（30代男性／山形県）などの意見が寄せられました。
2位は、日曜劇場『GIFT』（TBS系）に出演するKis-My-Ft2の玉森裕太さんでした。同作は、堤真一さんが主演を務めるパラスポーツの車いすラグビーを題材としたドラマです。
玉森さんは、音楽事務所で作曲家のマネージャーを務める坂本昊を担当。作曲家を目指していたものの挫折し、葛藤を抱える日々を悶々と過ごしている青年です。
主人公・伍鉄文人とは、実は特別な関係であることが明かされたばかり。難しい設定の昊を、玉森さんは卓越した表現力で演じています。
回答者からは、「やはり美男子だし玉森さんの雰囲気がドラマに深みを与える」（40代女性／東京都）、「多くの有名俳優が出演している中、負けじとすばらしい演技をしている」（20代女性／大阪府）、「クールさとやさしさが同時に感じられる雰囲気がとてもかっこいい」（50代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位は、『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）で主演を務める中島健人さんです。中島さんはこのドラマで、一人二役を演じて話題です。
同作は、町田そのこさんの同名小説が原作で、北九州市・門司港にあるコンビニが舞台。コンビニに集まる人たちを中心に描く、ハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディーとなります。
中島さんが演じるのは、フェロモンダダ漏れの超イケメンコンビニ店長・志波三彦。そして、三彦の兄・志波二彦も担当し、性格もビジュアルも正反対の兄弟を見事に演じ分けています。
回答者からは、「キラキラな中島健人がよく表現されて良い」（30代女性／神奈川県）、「見ていて安心するビジュアルや声の良さがあります」（20代女性／滋賀県）、「プロ意識が高くて常に自分磨きをしている感じがあるから」（30代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
各テレビ局で春ドラマが放送中で、多くのSTARTO ENTERTAINMENT所属のタレントたちが出演しています。かっこいい俳優ばかりで、視聴者を喜ばせているところです。
それでは、「春ドラマでかっこいいと思うSTARTO社タレント」ランキングの結果を見ていきましょう。
3位：佐藤勝利（『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』）／38票
3位は、『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）で主演を務める佐藤勝利さんです。佐藤さんは、土屋太鳳さんとダブル主演を担当しています。
同作は、所轄の枠を越えて事件に挑む“移動捜査課”を描くオリジナル刑事ドラマ。『相棒』、『特捜9』、『刑事7人』など、人気ドラマを生み出してきたテレビ朝日「水曜よる9時」の最新作として注目を集めます。
佐藤さんが演じる黄沢蕾は、移動捜査課に配属された新人刑事。明るくポジティブな性格の熱血刑事で、端正な顔立ちの佐藤さんにピッタリの役です。
回答者からは、「スーツを着た姿が大人っぽくて似合ってる」（40代男性／宮城県）、「ふとした顔のキリッと感にかっこよさを感じる」（30代女性／東京都）、「刑事としての熱さが伝わってきてカッコよかったからです」（30代男性／山形県）などの意見が寄せられました。
2位：玉森裕太（『GIFT』）／59票
2位は、日曜劇場『GIFT』（TBS系）に出演するKis-My-Ft2の玉森裕太さんでした。同作は、堤真一さんが主演を務めるパラスポーツの車いすラグビーを題材としたドラマです。
玉森さんは、音楽事務所で作曲家のマネージャーを務める坂本昊を担当。作曲家を目指していたものの挫折し、葛藤を抱える日々を悶々と過ごしている青年です。
主人公・伍鉄文人とは、実は特別な関係であることが明かされたばかり。難しい設定の昊を、玉森さんは卓越した表現力で演じています。
回答者からは、「やはり美男子だし玉森さんの雰囲気がドラマに深みを与える」（40代女性／東京都）、「多くの有名俳優が出演している中、負けじとすばらしい演技をしている」（20代女性／大阪府）、「クールさとやさしさが同時に感じられる雰囲気がとてもかっこいい」（50代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位：中島健人（『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』）／91票
1位は、『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）で主演を務める中島健人さんです。中島さんはこのドラマで、一人二役を演じて話題です。
同作は、町田そのこさんの同名小説が原作で、北九州市・門司港にあるコンビニが舞台。コンビニに集まる人たちを中心に描く、ハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディーとなります。
中島さんが演じるのは、フェロモンダダ漏れの超イケメンコンビニ店長・志波三彦。そして、三彦の兄・志波二彦も担当し、性格もビジュアルも正反対の兄弟を見事に演じ分けています。
回答者からは、「キラキラな中島健人がよく表現されて良い」（30代女性／神奈川県）、「見ていて安心するビジュアルや声の良さがあります」（20代女性／滋賀県）、「プロ意識が高くて常に自分磨きをしている感じがあるから」（30代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)