【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントはアウトドア
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、自然の中で暖や明かりを得るための営み、食卓でおなじみのヘルシーな定番食材、そして人の成長やキャリアを表す言葉という、多角的な視点から3つの表現を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□び
しら□□
た□□あげ
ヒント：落ち葉や薪を地面などで安全に燃やす火。下積みから苦労を重ねて一人前の実力や地位を築き上げた経歴を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「たき」を入れると、次のようになります。
たきび（焚き火）
しらたき（白滝）
たたきあげ（たたき上げ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、パチパチと音を立てて燃える情緒豊かな火の描写、煮物や鍋料理に食感のアクセントを加えるおなじみの食材、そしてたゆまぬ努力で確かな地位を築いた人物を称える言葉を組み合わせました。共通する「たき」という響きが、自然の温もりを感じる風景から、日々の豊かな食卓、さらに人生の歩みを表現する力強い言葉まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは, 複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、自然の中で暖や明かりを得るための営み、食卓でおなじみのヘルシーな定番食材、そして人の成長やキャリアを表す言葉という、多角的な視点から3つの表現を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
しら□□
た□□あげ
ヒント：落ち葉や薪を地面などで安全に燃やす火。下積みから苦労を重ねて一人前の実力や地位を築き上げた経歴を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：たき正解は「たき」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たき」を入れると、次のようになります。
たきび（焚き火）
しらたき（白滝）
たたきあげ（たたき上げ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、パチパチと音を立てて燃える情緒豊かな火の描写、煮物や鍋料理に食感のアクセントを加えるおなじみの食材、そしてたゆまぬ努力で確かな地位を築いた人物を称える言葉を組み合わせました。共通する「たき」という響きが、自然の温もりを感じる風景から、日々の豊かな食卓、さらに人生の歩みを表現する力強い言葉まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは, 複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)