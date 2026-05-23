来季用の新ホームユニホームを発表したミラン。（C）Getty Images

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　イタリアの名門ミランは現地５月22日、2026-27シーズンの新ホームユニホームを発表した。

　新ユニは、チームカラーである赤と黒を基調とした伝統的な縦縞デザインが特徴。クラブは公式サイトで、次のように説明している。

「太く力強い赤と黒のストライプが復活し、前面から背面まで大胆に配されている。白のショーツと黒のソックスを組み合わせた、長年クラブを象徴してきたスタイルだ。

　このストライプは単なる模様ではない。ミランを定義づける証であり、あらゆるディテールがクラブのアイデンティティを際立たせている」
 
　クラブが公式インスタグラムで、新ユニを公開すると、SNS上では「イケてる」「世界で最も美しい」「シンプルで良いな」「歴史を感じる」「クラシックなストライプだ」「かっこよすぎるな」「文句なしの一枚」「本当にクール」「ミランらしい」などの声が上がった。

　なお、この新ユニは24日に開催されるセリエA最終節のカリアリ戦で初披露される予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】赤と黒の伝統的なストライプが特徴！ ミランの来季用新ホームユニ

 