イタリア名門の来季用新ホームユニ「文句なしの一枚」。赤と黒の伝統的なストライプに「歴史を感じる」「世界で最も美しい」など好評の声！
イタリアの名門ミランは現地５月22日、2026-27シーズンの新ホームユニホームを発表した。
新ユニは、チームカラーである赤と黒を基調とした伝統的な縦縞デザインが特徴。クラブは公式サイトで、次のように説明している。
「太く力強い赤と黒のストライプが復活し、前面から背面まで大胆に配されている。白のショーツと黒のソックスを組み合わせた、長年クラブを象徴してきたスタイルだ。
このストライプは単なる模様ではない。ミランを定義づける証であり、あらゆるディテールがクラブのアイデンティティを際立たせている」
クラブが公式インスタグラムで、新ユニを公開すると、SNS上では「イケてる」「世界で最も美しい」「シンプルで良いな」「歴史を感じる」「クラシックなストライプだ」「かっこよすぎるな」「文句なしの一枚」「本当にクール」「ミランらしい」などの声が上がった。
なお、この新ユニは24日に開催されるセリエA最終節のカリアリ戦で初披露される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】赤と黒の伝統的なストライプが特徴！ ミランの来季用新ホームユニ
新ユニは、チームカラーである赤と黒を基調とした伝統的な縦縞デザインが特徴。クラブは公式サイトで、次のように説明している。
「太く力強い赤と黒のストライプが復活し、前面から背面まで大胆に配されている。白のショーツと黒のソックスを組み合わせた、長年クラブを象徴してきたスタイルだ。
クラブが公式インスタグラムで、新ユニを公開すると、SNS上では「イケてる」「世界で最も美しい」「シンプルで良いな」「歴史を感じる」「クラシックなストライプだ」「かっこよすぎるな」「文句なしの一枚」「本当にクール」「ミランらしい」などの声が上がった。
なお、この新ユニは24日に開催されるセリエA最終節のカリアリ戦で初披露される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】赤と黒の伝統的なストライプが特徴！ ミランの来季用新ホームユニ