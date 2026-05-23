◇ナ・リーグ ドジャース−ブルワーズ（2026年5月22日 ミルウォーキー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのブルワーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で快音を響かせ、8試合連続安打をマークした。

0−5の4回、先頭で迎えた第2打席は2ボール2ストライクからの6球目、相手先発・ヘンダーソンの外角チェンジアップに上手くバットを合わせ、右前にチーム初安打を運んだ。

初回の第1打席は冷静に四球を選んで出塁。ただ、2死から二盗を試みたが、盗塁に失敗し好機を広げることはできなかった。

大谷は20日（同21日）のパドレス戦に4登板ぶりに投打同時出場し、初回の第1打席でメジャー史上初の投手による初球先頭打者アーチとなる7号を放つと、投げては5回3安打無失点で4勝目を挙げ、チームを首位攻防戦で連勝に導いた。

試合後は「1番（打者）がいい仕事をしてくれた」と打者・大谷を自ら称えた。

ブルワーズは前カードのカブス3連戦でスイープに成功し、29勝18敗でナ・リーグ中地区首位を走っている。“首位対決”の初戦で2戦連発となる9号にも期待がかかる。