『探偵！ナイトスクープ』に登場した元プロ野球選手に反響「だいぶ久しぶり？」…驚きの依頼内容に「出る番組選ぼう笑」
22日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）に登場した元プロ野球選手にネットでは反響が寄せられた。
【番組カット】「だいぶ久しぶり？」依頼のために登場した元プロ野球選手
「プロ野球選手でも尿意MAXなら打ち取れる？」では、「一度でいいから、プロ野球選手を打ち取りたい！」という大阪府の男性（26）が依頼者として登場。「どんな一流の選手でも、尿意には勝てないのではないか？」という発想をもとに、元プロ野球選手と対決することに。
そこで登場したのは、パンチ佐藤（61）と糸井嘉男（44）。ネットでは「パンチ佐藤さんはだいぶ久しぶり？」「糸井さんよう出てくれるなｗ」「糸井さん出る番組選ぼう笑」などの反響が寄せられた。
医療関係で働く依頼者が用意した膀胱に超音波を当て残量を測る機器を使って、尿意MAXで悶絶するパンチ佐藤と糸井が依頼者と対決するという驚きの内容。果たして、依頼者は打ち取ることができたのか。
なお、TVerで見逃し配信中。30日深夜0時12分終了予定。
【番組カット】「だいぶ久しぶり？」依頼のために登場した元プロ野球選手
「プロ野球選手でも尿意MAXなら打ち取れる？」では、「一度でいいから、プロ野球選手を打ち取りたい！」という大阪府の男性（26）が依頼者として登場。「どんな一流の選手でも、尿意には勝てないのではないか？」という発想をもとに、元プロ野球選手と対決することに。
医療関係で働く依頼者が用意した膀胱に超音波を当て残量を測る機器を使って、尿意MAXで悶絶するパンチ佐藤と糸井が依頼者と対決するという驚きの内容。果たして、依頼者は打ち取ることができたのか。
なお、TVerで見逃し配信中。30日深夜0時12分終了予定。