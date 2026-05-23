F1カナダ GPスプリント予選

サーキット：カナダ／ジル・ヴィルヌーヴ

天気：晴れ

路面状況：ドライ

気温：20.2℃

路面温度：40.1℃

F1カナダ GPのスプリント予選がジル・ヴィルヌーヴで行われ、G.ラッセル（MER）がスプリントレースのポールポジションを獲得した。2番手はK.アントネッリ（MER）、3番手はL.ノリス（MCL）となっている。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）SQ1／SQ2／SQ3／ラップ

1位 G.ラッセル（MER）1:14.772／1:13.026／1:12.965／19

2位 K.アントネッリ（MER）1:14.010／1:13.551／1:13.033／16

3位 L.ノリス（MCL）1:14.265／1:13.957／1:13.280／15

4位 O.ピアストリ（MCL）1:14.665／1:13.858／1:13.299／15

5位 L.ハミルトン（FER）1:13.889／1:13.465／1:13.326／23

6位 C.ルクレール（FER）1:15.006／1:13.554／1:13.410／19

7位 M.フェルスタッペン（RBR）1:14.028／1:14.412／1:13.504／15

8位 I.ハジャー（RBR）1:14.541／1:14.239／1:13.605／17

9位 A.リンドブラッド（RB）1:14.517／1:14.140／1:13.737／19

10位 C.サインツ（WIL）1:15.500／1:14.547／1:14.536／24

11位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）1:15.673／1:14.595／-／14

12位 G.ボルトレート（AUD）1:15.801／1:14.627／-／14

13位 F.コラピント（ALP）1:15.484／1:14.702／-／16

14位 E.オコン（HAS）1:15.760／1:14.928／-／17

15位 O.ベアマン（HAS）1:15.872／1:15.197／-／18

16位 F.アロンソ（AST）1:15.760／-／-／7

17位 S.ペレス（CAD）1:16.002／-／-／8

18位 L.ストロール（AST）1:16.354／-／-／9

19位 P.ガスリー（ALP）1:16.642／-／-／8

20位 V.ボッタス（CAD）1:16.866／-／-／8

- A.アルボン（WIL）-／-／-／0

- L.ローソン（RB）-／-／-／0

2026-05-23 09:09:05 更新