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F1カナダ GPスプリント予選
サーキット：カナダ／ジル・ヴィルヌーヴ
天気：晴れ
路面状況：ドライ
気温：20.2℃
路面温度：40.1℃
F1カナダ GPのスプリント予選がジル・ヴィルヌーヴで行われ、G.ラッセル（MER）がスプリントレースのポールポジションを獲得した。2番手はK.アントネッリ（MER）、3番手はL.ノリス（MCL）となっている。
詳しい順位は以下の通り。
順位 ドライバー名（チーム）SQ1／SQ2／SQ3／ラップ
1位 G.ラッセル（MER）1:14.772／1:13.026／1:12.965／19
2位 K.アントネッリ（MER）1:14.010／1:13.551／1:13.033／16
3位 L.ノリス（MCL）1:14.265／1:13.957／1:13.280／15
4位 O.ピアストリ（MCL）1:14.665／1:13.858／1:13.299／15
5位 L.ハミルトン（FER）1:13.889／1:13.465／1:13.326／23
6位 C.ルクレール（FER）1:15.006／1:13.554／1:13.410／19
7位 M.フェルスタッペン（RBR）1:14.028／1:14.412／1:13.504／15
8位 I.ハジャー（RBR）1:14.541／1:14.239／1:13.605／17
9位 A.リンドブラッド（RB）1:14.517／1:14.140／1:13.737／19
10位 C.サインツ（WIL）1:15.500／1:14.547／1:14.536／24
11位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）1:15.673／1:14.595／-／14
12位 G.ボルトレート（AUD）1:15.801／1:14.627／-／14
13位 F.コラピント（ALP）1:15.484／1:14.702／-／16
14位 E.オコン（HAS）1:15.760／1:14.928／-／17
15位 O.ベアマン（HAS）1:15.872／1:15.197／-／18
16位 F.アロンソ（AST）1:15.760／-／-／7
17位 S.ペレス（CAD）1:16.002／-／-／8
18位 L.ストロール（AST）1:16.354／-／-／9
19位 P.ガスリー（ALP）1:16.642／-／-／8
20位 V.ボッタス（CAD）1:16.866／-／-／8
- A.アルボン（WIL）-／-／-／0
- L.ローソン（RB）-／-／-／0
2026-05-23 09:09:05 更新