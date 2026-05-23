マイナーリーグの公式サイトは22日（日本時間23日）、ドジャースなどで活躍したクリス・テーラー外野手（35）を現役引退選手として公示した。

テーラーは2012年のMLBドラフト5巡目（全体161位）でマリナーズに指名され、14年にメジャーデビュー。16年シーズン途中にトレードでドジャースに加入して以降は昨季途中まで長くプレーを続けた。複数ポジション守れるユーティリティー選手としてチームに貢献し、20、24年と2度、ワールドシリーズ制覇を経験した。

25年5月にドジャースを事実上の戦力外であるDFA（メジャー40人枠から外す措置）となると、エンゼルスとマイナー契約。今季もエンゼルス傘下3Aでプレーしていたが、32試合で打率.255、0本塁打、15打点でメジャー昇格は果たせなかった。

MLB通算成績は、1123試合に出場して、860安打を放ち打率.248、110本塁打、443打点、91盗塁だった。

テーラーの妻・メアリーさんは、祖母が日本人でハワイ出身。名門・南カリフォルニア大学院を修了し、弁護士資格を持つ才女としても知られる。