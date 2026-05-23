ドドーーーーンと500g！！【業務スーパー】ストックしとこ♡「冷凍食品」

夕食の献立を考えるのが億劫な日や、弁当のおかずを時短で用意したい日には、「冷凍食品」を活用するといいかも。【業務スーパー】には、ストックしておける500g入りの「冷凍食品」が登場しています。簡単調理で食卓に並べられたり、弁当のおかずに使えたりする冷凍食品は、いざという時の心強い味方になってくれるはず。気になる人は、さっそく業務スーパーをチェックしてみて。

大容量でアレンジも楽しめる

揚げるだけで完成する、「冷凍揚げ出し豆腐」。和食メニューで「あと一品欲しい……！」という時に重宝しそうな冷凍おかずです。大根おろしや出汁と合わせてシンプルに楽しむのはもちろん、卵でとじて丼にすれば、ボリュームご飯としてアレンジすることもできそう。たっぷり500g入りなので、時短料理もアレンジ料理も楽しめるはず。

メインおかずにも弁当のおかずにも！

味付き鶏むね肉をしそと春巻の皮で包んだ「和風しそ香る鶏むね春巻」。ストックしておけば、メインのおかずとしても弁当のおかずとしてもグッド。鶏むね肉 × しその組み合わせで、これから暑くなっても、さっぱりと食べやすいかも。和風なので、さまざまな献立に取り入れやすいはず。この春巻が冷凍庫にあれば、忙しい時の食事作りも前向きに取り組めそう。

ストックしておくと便利な業務スーパーの冷凍食品、気になった人はぜひチェックしてみてください。

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writer：Aoi.S