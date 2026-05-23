歌手・西野カナ（３７）がアイドルとの共演ショットを公開し、注目を浴びている。

２３日までにインスタグラムを更新した西野。２１日のフジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）で新曲「ＬＯＶＥ ＢＥＡＴ （ｆｅａｔ． ＮｉｚｉＵ）」を初披露したことを報告。「生放送ドキドキしたけどＮｉｚｉＵのみんなと一緒でめちゃ楽しかった 久しぶりにめざましのスタジオにお邪魔できたのも嬉しかったです みんなにパワーが届いてたらいいな」とつづると、女性９人組グループ「ＮｉｚｉＵ」メンバーとのショットを公開。西野は、ピンクの半袖ニットにミニスカートの衣装姿をアップした。

この投稿にファンからは「初パフォーマンスありがとう 昔の映像でた時『記憶にない』って言うとこ可愛すぎ」「みんなめっちゃ可愛かった 最高だよ」「かわいすぎて朝から癒されたしパワーももらった」「アイドルカナやん最高にかわいかったよー！！！」「ギャルカナたまらん」「なんかどんどんスタイル良くなってる本当にいつモデルになってもおかしくない」といった声が寄せられている。

西野は２０１９年１月に、同年２月から無期限活動休止することを発表。３０歳の誕生日を迎えた同年３月１８日に、元マネジャーの男性と結婚し、２３年８月に第１子出産を公表した。２４年６月に活動再開を発表した。