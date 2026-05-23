【大相撲 人気力士丸わかり名鑑】#107

【丸わかり名鑑】藤凌駕雅治は10歳で100kg突破、中学時代から元大関・武双山の薫陶を受けた逸材

若ノ勝

（22歳・湊川部屋・前頭16枚目）

◇ ◇ ◇

元大関貴景勝の湊川親方がこれと見込んだ、部屋継承後初の新入幕力士だ。

現役時代の貴景勝に憧れ、同じ埼玉栄高に入学。卒業後は湊川部屋に入門し、引退するまで貴景勝の付け人を続けた。

「アマチュア時代の若ノ勝は四つ相撲がベースだったが、貴景勝は自身と同じ突き押しの方が向いていると見抜き、押し相撲に転向。師匠自ら見いだしてスカウトしたわけではないが、そこは自分を慕って入門してきた力士ですからね。『それならば』と甘えを許さず、徹底的にしごいた。初土俵から所要26場所での新入幕。実力だけを見れば、もっと早く出世してもおかしくはなかった。貴景勝はじっくりと足腰を鍛えてパワーをつけさせ、今場所、満を持しての新入幕となった」（ある親方）

強烈な当たりと突き押しを得意とした師匠とは異なり、ベテラン大栄翔ばりの回転の速い突っ張りが武器。「今のスタイルで行くなら、もう少し体重が欲しい」とは前出の親方だ。

師匠からは土俵上だけでなく、オフの過ごし方など公私にわたってアドバイスを受けている。楽しみな若手が出てきた。

▽若ノ勝栄道（わかのしょう・えいどう）

●本名は竹田章一郎

●2003年、宇都宮市出身

●178センチ、145キロ

●最高位は現在

●格闘技好きの両親のもと、幼少期は空手と柔道もやっていた