「大学生より大きいゴミ箱あるんだぁ」人気YouTuber、大学生？ 息子のソロショット公開「イケメン」
2人組男女YouTuberユニット「ばんばんざい」のぎしさんとモデルの桜井美悠さんは5月21日、ミニギシ専用Instagramを更新。大人っぽい息子のソロショットを披露しました。
【写真】息子の“おしゃれ大学生”ショット
ファンからは、「ミニ大学生かわいい笑」「やばいかわいすぎる」「ゴミ箱が大きく見える かわいいい」「横向いてるのが完全にそれ」「確かにオシャレ可愛い」「大学生より大きいゴミ箱あるんだぁ」「イケメン」「サイズ感愛おしい」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】息子の“おしゃれ大学生”ショット
「横向いてるのが完全にそれ」同アカウントは「おしゃれ大学生のインスタ」とつづり、2枚の写真を投稿。大人っぽい立ち姿の息子のソロショットです。ロングTシャツに白いパンツを合わせたおしゃれなスタイルで、公共のゴミ箱の前で少しこなれた感じにポーズを取っています。
“買い物ショット”も披露4日には息子自身が買い物をしたようなソロショットを公開していた同アカウント。コメントでは、「かっこいいぃ〜」「いっぱい買ったね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)