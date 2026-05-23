“超ビッグな両親”を持つ新星モデルが18歳に。実業家の母が贈った“深すぎるメッセージ”とは
2026年3月24日、モデルとして活躍する道休蓮が18歳の誕生日を迎えた。2025年にモデルデビューした当時、彼は「驚異の16歳」と呼ばれた。
2008年、ダルビッシュ有と紗栄子の間に生まれた道休蓮は、着実にモデルの道を歩んでいる。そんな彼を祝福する、紗栄子による誕生日メッセージもまた話題である。
“イケメン研究家”加賀谷健が、18歳になった道休蓮の活躍に期待を込めて解説する。
◆「驚異の16歳」が18歳になった
2025年1月、モード誌『SPUR』3月号で表紙を飾り、華々しいモデルデビューを「驚異の16歳」と評された道休蓮が、2026年3月24日、18歳になった。同誌では表紙におさまらず、8ページにもわたる特集が組まれ、大々的な「PROLOG」（序章）を打ち出していた。
さらに同年4月には、世界のファッションの中心地ミラノのブランドである、ヌメロヴェントゥーノが広告モデルとして道休蓮を起用した。
「驚異の16歳」から一つ年を重ねた彼の巨大広告が、成田空港などに展開された。ちなみにブランド名は、デザイナーであるアレッサンドロ・デラクアの誕生日に由来している。
◆紗栄子がInstagramでも祝福
道休蓮は2008年、当時は日本ハムファイターズで活躍（現在はサンディエゴ・パドレス）していたダルビッシュ有と、タレントで実業家の紗栄子の間に生まれた。
18歳の誕生日の翌日、紗栄子はInstagram上に祝福のメッセージと息子の成長過程を記録した写真を投稿した。
投稿には動画も含まれ、『SPUR』とヌメロヴェントゥーノの撮影風景を紹介している。
◆「自由を手にした」先へ力強く踏み込む
道休蓮は9歳でイギリスに留学し、全寮制の学校で学んだ。その間、年に6回くらい帰国しているというが、『SPUR』で表紙を飾ったのもまさに帰国中のことだった。
トントン拍子のモデルデビューは、紗栄子がパリのデザイナーに道休蓮の写真を見せ、モデルになることをすすめられたことがきっかけだったという。
2025年4月18日にアップされた、紗栄子のYouTube動画では、息子のモデルデビューについて語り、この動画が（道休蓮が息子であることの）事実上の初公表だったかと思う。
同年12月28日には、父・ダルビッシュ有もX上に息子とのツーショットを投稿したことも話題になった。
その投稿には「道休蓮さんと。」と書かれていた。モデルとして活躍していこうとする息子に敬意を払うための「さん」付けだろうか？ 紗栄子による18歳の誕生日祝福メッセージにはこんなフレーズが含まれる。
「自由を手にした君の、不自由を引き受ける勇気」。18歳になり、一人の大人として社会に踏み出す息子へのエールであり、箴言（しんげん）だ。
道休蓮はより本格的なモデルの道を歩むため、「自由を手にした」先へ力強く踏み込むだろう。「驚異の16歳」が真に花開く瞬間を想像する。
＜文／加賀谷健＞
【加賀谷健】
イケメン研究家 / (株)KKミュージック取締役
“イケメン研究家”として大学時代からイケメン俳優に関するコラムを多くの媒体で執筆。アーティストマネジメント、ダイナマイトボートレース等のCM作品やコンサートでのクラシック音楽監修、大手ディベロッパーの映像キャスティング・演出、アジア映画宣伝プロデュースを手掛ける。他に、LDHアーティストのオフィシャルレポート担当や特典映像の聞き手など。日本大学芸術学部映画学科監督コース卒業。
X：@1895cu
2008年、ダルビッシュ有と紗栄子の間に生まれた道休蓮は、着実にモデルの道を歩んでいる。そんな彼を祝福する、紗栄子による誕生日メッセージもまた話題である。
“イケメン研究家”加賀谷健が、18歳になった道休蓮の活躍に期待を込めて解説する。
2025年1月、モード誌『SPUR』3月号で表紙を飾り、華々しいモデルデビューを「驚異の16歳」と評された道休蓮が、2026年3月24日、18歳になった。同誌では表紙におさまらず、8ページにもわたる特集が組まれ、大々的な「PROLOG」（序章）を打ち出していた。
さらに同年4月には、世界のファッションの中心地ミラノのブランドである、ヌメロヴェントゥーノが広告モデルとして道休蓮を起用した。
「驚異の16歳」から一つ年を重ねた彼の巨大広告が、成田空港などに展開された。ちなみにブランド名は、デザイナーであるアレッサンドロ・デラクアの誕生日に由来している。
◆紗栄子がInstagramでも祝福
道休蓮は2008年、当時は日本ハムファイターズで活躍（現在はサンディエゴ・パドレス）していたダルビッシュ有と、タレントで実業家の紗栄子の間に生まれた。
18歳の誕生日の翌日、紗栄子はInstagram上に祝福のメッセージと息子の成長過程を記録した写真を投稿した。
投稿には動画も含まれ、『SPUR』とヌメロヴェントゥーノの撮影風景を紹介している。
◆「自由を手にした」先へ力強く踏み込む
道休蓮は9歳でイギリスに留学し、全寮制の学校で学んだ。その間、年に6回くらい帰国しているというが、『SPUR』で表紙を飾ったのもまさに帰国中のことだった。
トントン拍子のモデルデビューは、紗栄子がパリのデザイナーに道休蓮の写真を見せ、モデルになることをすすめられたことがきっかけだったという。
2025年4月18日にアップされた、紗栄子のYouTube動画では、息子のモデルデビューについて語り、この動画が（道休蓮が息子であることの）事実上の初公表だったかと思う。
同年12月28日には、父・ダルビッシュ有もX上に息子とのツーショットを投稿したことも話題になった。
その投稿には「道休蓮さんと。」と書かれていた。モデルとして活躍していこうとする息子に敬意を払うための「さん」付けだろうか？ 紗栄子による18歳の誕生日祝福メッセージにはこんなフレーズが含まれる。
「自由を手にした君の、不自由を引き受ける勇気」。18歳になり、一人の大人として社会に踏み出す息子へのエールであり、箴言（しんげん）だ。
道休蓮はより本格的なモデルの道を歩むため、「自由を手にした」先へ力強く踏み込むだろう。「驚異の16歳」が真に花開く瞬間を想像する。
＜文／加賀谷健＞
【加賀谷健】
イケメン研究家 / (株)KKミュージック取締役
“イケメン研究家”として大学時代からイケメン俳優に関するコラムを多くの媒体で執筆。アーティストマネジメント、ダイナマイトボートレース等のCM作品やコンサートでのクラシック音楽監修、大手ディベロッパーの映像キャスティング・演出、アジア映画宣伝プロデュースを手掛ける。他に、LDHアーティストのオフィシャルレポート担当や特典映像の聞き手など。日本大学芸術学部映画学科監督コース卒業。
X：@1895cu