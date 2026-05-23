「わたし史上、一番唇のコンディションが良い！」40代の唇のカサつきに無印良品リップが最適だった
一年中気になる、唇のカサつき――。これまではとにかく“うるおい重視”で、保湿さえしていれば何とかなる！ と思っていました。それが、40代になってからは、屋外で過ごした後の唇のひび割れやくすみも気になり始めて、紫外線の影響も侮れないな……、と。
そこで、日中と夜でリップクリームを使い分けるようにしてみたら、なんと私史上一番といっていいくらい唇のコンディションが上向いたんです！ 使っているのは無印良品のリップケア2商品で、2個合わせても1180円。詳しくレポートしていきます。
◆日中は紫外線対策できる「薬用リップクリーム（無香料）」
唇はほかの皮膚に比べて薄く、とてもデリケート。気づかないうちに紫外線の刺激を受けて、日焼けしたり、乾燥してひび割れたり、色がくすんだりすることがあるんですよね。なので、紫外線対策ができる「薬用リップクリーム」をチョイス。日常使いにちょうどいいSPF20です。
「【医薬部外品】薬用リップクリーム（無香料）」290円/税込
容量：5.4g
外寸：95×40×15.5mm
重量（梱包材含む）：約10g
「薬用リップクリーム」には、メントールと敏感肌用、そして私が購入したニオイが気にならない無香料の3商品がラインナップしています。それぞれに文字色が違っていて、無香料は青色で商品名が書かれているのが目印。
容器は、繰り出し式のスティックタイプ。こっくりとした乳白色のリップクリームです。
◆実際に使ってみると意外とスルスル
試しに手もとに塗ってみると、硬めのテクスチャーと思いきやスルスルなめらか！ もちろんしっとり感はあるのだけれど、一般的なリップクリームの中ではサラッとしたほうに分類されそう。一度塗りだと、結構さっぱりした感じ。
唇の上を2〜3回往復させると、うっすらつやがでます。うるおい成分には、人の皮脂に近いといわれるホホバ油が配合されていて、なじみがいいです。
ニオイと味がないから、飲食の機会が多い日中にストレス少なく使えるところも高ポイント。ベトつきもなく、口紅やグロスを塗る前の下地にもいいですよね。
SPF入りのリップクリームを使うと皮むけしやすいのだけれど、この商品は安心して使えています。
◆翌朝のプルプル唇の仕込みに…夜は超しっとり「リップエッセンス」
続いては、2018年から愛用している「リップエッセンス」です。きっかけは、タレント・指原莉乃さんのXの投稿（2018年6月17日）で、「最近おすすめのリップ紹介」から始まり“ベトベト（いい意味）”を3回も使っていて、乾燥が気になる私は“これだ！”と思ったわけです。
「リップエッセンス（01ハニー）」890円/税込
容量：10.5g
重量（梱包材含む）：約20g
「リップエッセンス」は、ほんのり色づくピンクと、私が愛用しているハニーの2種類がラインナップ。
容器は、スリムなチューブタイプ。半透明なので、はちみつを連想させるクリアで明るい黄色のリップエッセンスがどのくらい残っているのかひと目でわかるところが〇。
先端は斜めカットの形状で、唇のカーブに沿って塗りやすいです。
手もとに出してみると、粘度が高くベトベト（いい意味）。私は、このいい意味のベトベトの虜で、浮気することなくずっと使い続けています。一度塗りでも光を反射して、つやっつやです。
◆実際に使ってみると、かなり潤いがある！
粘度は、私が使ったことのある一般的なリップエッセンスの中でも上位に食い込むくらい高いけれど、テクスチャーが柔らかいので、唇に塗っている時の感触はトゥルトゥル。
唇の上を2〜3回往復させると、縦じわの存在感が薄れた印象です。そして、本当にベトベト（いい意味）。
そこで、日中と夜でリップクリームを使い分けるようにしてみたら、なんと私史上一番といっていいくらい唇のコンディションが上向いたんです！ 使っているのは無印良品のリップケア2商品で、2個合わせても1180円。詳しくレポートしていきます。
唇はほかの皮膚に比べて薄く、とてもデリケート。気づかないうちに紫外線の刺激を受けて、日焼けしたり、乾燥してひび割れたり、色がくすんだりすることがあるんですよね。なので、紫外線対策ができる「薬用リップクリーム」をチョイス。日常使いにちょうどいいSPF20です。
「【医薬部外品】薬用リップクリーム（無香料）」290円/税込
容量：5.4g
外寸：95×40×15.5mm
重量（梱包材含む）：約10g
「薬用リップクリーム」には、メントールと敏感肌用、そして私が購入したニオイが気にならない無香料の3商品がラインナップしています。それぞれに文字色が違っていて、無香料は青色で商品名が書かれているのが目印。
容器は、繰り出し式のスティックタイプ。こっくりとした乳白色のリップクリームです。
◆実際に使ってみると意外とスルスル
試しに手もとに塗ってみると、硬めのテクスチャーと思いきやスルスルなめらか！ もちろんしっとり感はあるのだけれど、一般的なリップクリームの中ではサラッとしたほうに分類されそう。一度塗りだと、結構さっぱりした感じ。
唇の上を2〜3回往復させると、うっすらつやがでます。うるおい成分には、人の皮脂に近いといわれるホホバ油が配合されていて、なじみがいいです。
ニオイと味がないから、飲食の機会が多い日中にストレス少なく使えるところも高ポイント。ベトつきもなく、口紅やグロスを塗る前の下地にもいいですよね。
SPF入りのリップクリームを使うと皮むけしやすいのだけれど、この商品は安心して使えています。
◆翌朝のプルプル唇の仕込みに…夜は超しっとり「リップエッセンス」
続いては、2018年から愛用している「リップエッセンス」です。きっかけは、タレント・指原莉乃さんのXの投稿（2018年6月17日）で、「最近おすすめのリップ紹介」から始まり“ベトベト（いい意味）”を3回も使っていて、乾燥が気になる私は“これだ！”と思ったわけです。
「リップエッセンス（01ハニー）」890円/税込
容量：10.5g
重量（梱包材含む）：約20g
「リップエッセンス」は、ほんのり色づくピンクと、私が愛用しているハニーの2種類がラインナップ。
容器は、スリムなチューブタイプ。半透明なので、はちみつを連想させるクリアで明るい黄色のリップエッセンスがどのくらい残っているのかひと目でわかるところが〇。
先端は斜めカットの形状で、唇のカーブに沿って塗りやすいです。
手もとに出してみると、粘度が高くベトベト（いい意味）。私は、このいい意味のベトベトの虜で、浮気することなくずっと使い続けています。一度塗りでも光を反射して、つやっつやです。
◆実際に使ってみると、かなり潤いがある！
粘度は、私が使ったことのある一般的なリップエッセンスの中でも上位に食い込むくらい高いけれど、テクスチャーが柔らかいので、唇に塗っている時の感触はトゥルトゥル。
唇の上を2〜3回往復させると、縦じわの存在感が薄れた印象です。そして、本当にベトベト（いい意味）。