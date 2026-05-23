PEACH JOHN「ナイスバディブラ」夏新作が登場♡爽やか新色も必見
PEACH JOHNの人気No.1シリーズ「ナイスバディブラ」から、夏の新作＆新色コレクションが続々登場♡レースやチュールを贅沢に使った華やかなデザインに加え、夏らしい爽やかなカラーリングもラインナップされています。軽い着け心地なのに、理想的なメリハリボディを演出できるのも魅力。薄着になるこれからの季節、ファッションをもっと美しく楽しみたい女性にぴったりのシリーズです♪
夏ムード高まる新作デザイン
今季の注目は、アンティーク感漂うレースとチュールを組み合わせた「ナイスバディブラブルームレース」。繊細な透け感と立体感あるレース使いが女性らしく、特別感たっぷりのデザインです。
・ナイスバディブラブルームレース
価格：3,900円（税込）
サイズ：A～Fカップ、UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）
カラー：ブラック、ミント、アンティークピンク（全3色）
・ナイスバディショーツブルームレース
価格：1,800円（税込）
サイズ：S、M、L
・ナイスバディソングブルームレース
価格：1,800円（税込）
サイズ：S/M、M/L
・シアーブルームノンワイヤーブラ
価格：3,900円（税込）
サイズ：S、M、L
カラー：ブラック、ミント（全2色）
さらに、シリーズにはノンワイヤータイプも登場。ソフトタッチな着用感で、リラックスしたい日にもぴったりです。
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人気シリーズに爽やか新色追加
定番人気シリーズにも、夏らしい新色が仲間入り。総レースタイプの「ナイスバディブラ」には透明感ある“アッシュブルー”が登場します。
・ナイスバディブラ
価格：3,900円（税込）
サイズ：A～Gカップ、UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）
カラー：アッシュブルー（新色1色）
・ナイスバディショーツ
価格：1,800円（税込）
サイズ：S、M、L
・ナイスバディソング
価格：1,800円（税込）
サイズ：S/M、M/L
・ナイスバディサニタリー
価格：2,100円（税込）
サイズ：S、M、L
※一部カラーのみ
また、トップスにラインが響きにくい「ナイスバディブラシアーフラワー」には新色“チャコール”が追加。薄手レース仕様なので、Tシャツやシアートップスとも相性抜群です。
・ナイスバディブラシアーフラワー
価格：3,900円（税込）
サイズ：A～Fカップ、UB65/70/75/80
カラー：チャコール（新色1色）
・ナイスバディショーツシアーフラワー
価格：1,800円（税込）
サイズ：S、M、L
・ナイスバディソングシアーフラワー
価格：1,800円（税込）
サイズ：S/M、M/L
※6月10日発売予定
限定アイテムも見逃せない♡
可愛らしいデザインが好きな方には、「リボンレース」シリーズの新色“ブルーピンク”がおすすめ。ツートーンカラーが華やかで、夏の気分を高めてくれます。
・ナイスバディブラリボンレース
価格：3,900円（税込）
サイズ：A～Fカップ、UB65/70/75/80
カラー：ブルーピンク（新色1色）
・ナイスバディショーツリボンレース
価格：1,800円（税込）
サイズ：S、M、L
・ナイスバディソングリボンレース
価格：1,800円（税込）
サイズ：S/M、M/L
さらに、ストア限定「ナイスバディ脇高ブラ」も新登場。脇高設計でシルエットをすっきり整えてくれます。
・ナイスバディ脇高ブラ
価格：4,500円（税込）
サイズ：B～Fカップ、UB65/70/75/80
カラー：ホワイト、ピンク、ネイビー（全3色）
・ナイスバディ脇高ショーツ
価格：2,100円（税込）
サイズ：S/M、M/L
・ナイスバディ脇高ソング
価格：2,100円（税込）
サイズ：S/M、M/L
そして、ラメレースシリーズも公式通販で販売開始。
・ナイスバディブララメレース
価格：4,500円（税込）
サイズ：B～Fカップ、UB65/70/75
カラー：ブラック、ホワイト、ブルー（全3色）
・ナイスバディショーツラメレース
価格：2,100円（税込）
サイズ：S/M、M/L
・ナイスバディソングラメレース
価格：2,400円（税込）
サイズ：S/M、M/L
※ストアでは6月18日発売
夏ファッションをもっと美しく♪
デザイン性と機能性を兼ね備えたPEACH JOHNの「ナイスバディブラ」シリーズ。
軽やかな着け心地なのに、理想的なメリハリシルエットへ導いてくれるので、夏の薄着ファッションにも大活躍してくれそうです♡
お気に入りのカラーやデザインを見つけて、毎日のコーディネートをもっと楽しんでみてはいかがでしょうか♪