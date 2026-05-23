PEACH JOHN「ナイスバディブラ」夏新作が登場♡爽やか新色も必見

PEACH JOHNの人気No.1シリーズ「ナイスバディブラ」から、夏の新作＆新色コレクションが続々登場♡レースやチュールを贅沢に使った華やかなデザインに加え、夏らしい爽やかなカラーリングもラインナップされています。軽い着け心地なのに、理想的なメリハリボディを演出できるのも魅力。薄着になるこれからの季節、ファッションをもっと美しく楽しみたい女性にぴったりのシリーズです♪

夏ムード高まる新作デザイン

今季の注目は、アンティーク感漂うレースとチュールを組み合わせた「ナイスバディブラブルームレース」。繊細な透け感と立体感あるレース使いが女性らしく、特別感たっぷりのデザインです。

・ナイスバディブラブルームレース

価格：3,900円（税込）

サイズ：A～Fカップ、UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）

カラー：ブラック、ミント、アンティークピンク（全3色）

・ナイスバディショーツブルームレース

価格：1,800円（税込）

サイズ：S、M、L

・ナイスバディソングブルームレース

価格：1,800円（税込）

サイズ：S/M、M/L

・シアーブルームノンワイヤーブラ

価格：3,900円（税込）

サイズ：S、M、L

カラー：ブラック、ミント（全2色）

さらに、シリーズにはノンワイヤータイプも登場。ソフトタッチな着用感で、リラックスしたい日にもぴったりです。

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人気シリーズに爽やか新色追加

定番人気シリーズにも、夏らしい新色が仲間入り。総レースタイプの「ナイスバディブラ」には透明感ある“アッシュブルー”が登場します。

・ナイスバディブラ

価格：3,900円（税込）

サイズ：A～Gカップ、UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）

カラー：アッシュブルー（新色1色）

・ナイスバディショーツ

価格：1,800円（税込）

サイズ：S、M、L

・ナイスバディソング

価格：1,800円（税込）

サイズ：S/M、M/L

・ナイスバディサニタリー

価格：2,100円（税込）

サイズ：S、M、L

※一部カラーのみ

また、トップスにラインが響きにくい「ナイスバディブラシアーフラワー」には新色“チャコール”が追加。薄手レース仕様なので、Tシャツやシアートップスとも相性抜群です。

・ナイスバディブラシアーフラワー

価格：3,900円（税込）

サイズ：A～Fカップ、UB65/70/75/80

カラー：チャコール（新色1色）

・ナイスバディショーツシアーフラワー

価格：1,800円（税込）

サイズ：S、M、L

・ナイスバディソングシアーフラワー

価格：1,800円（税込）

サイズ：S/M、M/L

※6月10日発売予定

限定アイテムも見逃せない♡

可愛らしいデザインが好きな方には、「リボンレース」シリーズの新色“ブルーピンク”がおすすめ。ツートーンカラーが華やかで、夏の気分を高めてくれます。

・ナイスバディブラリボンレース

価格：3,900円（税込）

サイズ：A～Fカップ、UB65/70/75/80

カラー：ブルーピンク（新色1色）

・ナイスバディショーツリボンレース

価格：1,800円（税込）

サイズ：S、M、L

・ナイスバディソングリボンレース

価格：1,800円（税込）

サイズ：S/M、M/L

さらに、ストア限定「ナイスバディ脇高ブラ」も新登場。脇高設計でシルエットをすっきり整えてくれます。

・ナイスバディ脇高ブラ

価格：4,500円（税込）

サイズ：B～Fカップ、UB65/70/75/80

カラー：ホワイト、ピンク、ネイビー（全3色）

・ナイスバディ脇高ショーツ

価格：2,100円（税込）

サイズ：S/M、M/L

・ナイスバディ脇高ソング

価格：2,100円（税込）

サイズ：S/M、M/L

そして、ラメレースシリーズも公式通販で販売開始。

・ナイスバディブララメレース

価格：4,500円（税込）

サイズ：B～Fカップ、UB65/70/75

カラー：ブラック、ホワイト、ブルー（全3色）

・ナイスバディショーツラメレース

価格：2,100円（税込）

サイズ：S/M、M/L

・ナイスバディソングラメレース

価格：2,400円（税込）

サイズ：S/M、M/L

※ストアでは6月18日発売

夏ファッションをもっと美しく♪

デザイン性と機能性を兼ね備えたPEACH JOHNの「ナイスバディブラ」シリーズ。

軽やかな着け心地なのに、理想的なメリハリシルエットへ導いてくれるので、夏の薄着ファッションにも大活躍してくれそうです♡

お気に入りのカラーやデザインを見つけて、毎日のコーディネートをもっと楽しんでみてはいかがでしょうか♪