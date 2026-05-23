◇インターリーグ ブルージェイズ―パイレーツ（2026年5月22日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が22日（日本時間30日）、本拠でのパイレーツ戦に「4番・三塁」で出場。勝ち越しの絶好機で空振り三振に倒れるなど、2打席目までは連続三振と精彩を欠いた。

先制点を奪われた直後の初回2死一塁、パイレーツ先発・チャンドラーに対し、初球から積極的にスイング。98.9マイル（約159.1キロ）、98.8マイル（約159.0キロ）、100マイル（約160.9キロ）と直球を3球続けてファウル。積極性を見せたが最後は5球目のチェンジアップにタイミングを外され空振り三振に倒れた。

絶好の場面で第2打席は回ってきた。相手失策で1―1の同点に追いつき、なおも無死二、三塁の場面。カウント2―2からのカーブを捉えることができず、またしても空振り三振。次打者・ピナンゴが右翼線に2点二塁打を放ち、チームとしては勝ち越しに成功したが、岡本にとっては不本意な打席内容となった。

前カードのヤンキース4連戦では計17打席に立ち、16打数1安打0打点、9三振だったが、高い守備力で2連敗からの2連勝に貢献した。打撃では不振が続き、この日の2打席目で17打席連続無安打となった。