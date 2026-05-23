三重県の桑名市総合医療センター（桑名市）は２１日、県内の６０歳代男性患者に対し、過去にアレルギーを発症した薬剤を誤投与し、男性が副作用とみられる難病を発症して他の病院で死亡したと発表した。

同センターは記者会見を開き、患者側に謝罪したと明らかにした。

同センターによると、男性は２月１３日、気管支ぜんそくの発作で入院した。炎症を抑えるためのステロイド剤投与で感染症の発症が懸念されたため、主治医は１７日から抗菌剤の「バクトラミン」を投与。病状が改善し、２０日に退院した。

ただ、皮疹が現れ、高熱が出たため２６日に同センターを受診。薬の副作用とみられる難病「スティーブンス・ジョンソン症候群」が疑われ、愛知県内の病院に搬送された。男性は一時回復したが症状が悪化し、３月２３日、敗血症で死亡した。

同センターが調べたところ、男性は過去、バクトラミンと同じ成分の薬剤投与時に皮疹が生じ、電子カルテには異なる商品名の薬剤について使用が「禁忌」と記されていた。だが、主治医には二つの薬剤の成分が同じという認識がなく、誤って処方したという。

同センターの山田典一病院長は会見で「痛切に責任を感じている。薬の誤投与について患者やその家族に心よりおわび申し上げたい。誤投与の原因究明と再発防止に取り組みたい」と謝罪した。誤投与について遺族に補償を進めるとともに、死亡との因果関係を調べている。