「ブルワーズ−ドジャース」（２２日、ミルコーキー）

ドジャースの大谷翔平投手が「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で四球で出塁した。その後、二盗を試みたがチャレンジで判定が覆り今季２度目の失敗となった。

右腕・ヘンダーソンとはキャリアで初の対戦。初球の低めフォーシームを悠然と見極め、２球目の直球にフルスイングするもバットは空を切った。するとスタンドからはどよめきがわきこり、３球目のチェンジアップには手を出さず、カウントを作った。

４球目の外角フォーシームも見極め、最後は５球目の内角をよけながら見送って四球を選んだ。ベッツ、フリーマンが連続三振に倒れたが、２死からタッカーの打席で二塁へスタート。塁審はセーフの判定を下したが、ブルワーズサイドがチャレンジを要求。エンゼルス時代の同僚・レンヒーフォと一緒にビジョンを見つめていたが、判定はアウトに覆り、今季２度目の盗塁失敗となった。

大谷は前カードのパドレス戦で４登板ぶりの投打二刀流出場を解禁。ここ７試合で打率・４８１、２本塁打、１０打点と絶好調モードに入っていた。