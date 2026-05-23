「認知症とアルツハイマー病って何が違うの？」すべては“小さな異変”から始まる、脳の血管障害

アルツハイマー病のように、病気が脳に影響を及ぼしたり、脳の異変が患者の精神や言動に影響を及ぼしたりする例は少なくないという。脳や認知症に関する意外な事実を医師の下村氏が解説する。

【画像】『糖毒脳 いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』

『糖毒脳 いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』より一部抜粋、再構成してお届けする。

「認知症」と「アルツハイマー病」は何が違う？

「認知症とアルツハイマー病って、何が違うの？」

もしかしたら、混乱している人も多いかもしれません。テレビやニュースで耳にする機会は多いけれど、その正確な関係を理解している人は意外と少ないものです。

認知症とは、記憶や思考、行動に障害が出るなど、脳の様々な機能が障害された結果、日常生活を送ることが困難になった状態を指す「症状の総称」です。

認知症とは「脳の働きがうまくいかなくなって現れる困った状態」そのもののことだと思ってください。

認知症の原因となる病気はいくつか存在します。

たとえば、「脳血管性認知症」です。

脳梗塞や脳出血のように、脳に酸素や栄養を運ぶ血管が詰まったり破れたりすることで脳神経細胞が死滅し、認知症を発症するケースです。

脳血管障害は突然、劇的に発症することが多いのが特徴です。

一方で、私たちの脳の中で、まるで記憶の地図が少しずつぼやけていくかのように緩やかに、そして着実に記憶能力が失われていく病気が「アルツハイマー病」です。

認知症の原因としていちばん有名であり、最も多くの患者さんに影響を及ぼしているのがアルツハイマー病です。

認知症の症状を呈する患者さんの7割もの人が、アルツハイマー病を患っていると言われています。

すべては「小さな異変」から始まる

アルツハイマー病は、最初は「あれ？ 昨日何食べたっけ？」「さっき言われたことなのに思い出せない……」と、ごく最近の出来事を思い出すのが難しくなったり、慣れた道でも迷子になってしまったりする症状から現れます。

そして病状がさらに進行すると、だんだんと遠い昔の記憶までたどれなくなったり、適切な言葉が出てこなくなったりします。

記憶の地図はますます曖昧になり、やがて道や建物の認識、時間の感覚、場所の認識、そしてついには愛する人の顔さえもわからなくなってしまう、という悲しい現実が待っています。

まさにアウグステ・Dが夫の名前を忘れ、被害妄想にとらわれ、「私は迷子になった」と繰り返しつぶやいたようにです。

記憶に関係したこういった症状は「中核症状」と呼ばれています。文字どおり認知症の核となる症状であり、多くの人が認知症と聞いてまず思い浮かべるものです。

さらに病状が進むと、中核症状に加えて、まるで性格が変わってしまったかのように見える「行動・心理症状」（専門的には「随伴症状」とも呼ばれます）が出現します。

これは単なる物忘れでは片付けられない、より複雑で、周囲の人々を困惑させるような行動として現れます。

家中を徘徊したり、暴言を吐いたり、あるいは家族に対して根拠のない被害妄想を抱くようになる、といった行動がこれに相当します。

行動・心理症状は患者さん本人だけでなく、介護する家族にとっても大きな負担となることが少なくありません。

ですから、中核症状を認知症のサインとして、私たち自身や家族の身に起こりうる変化を理解しておくことが非常に重要です。

早期に気づき適切な対応を始めることが病気の進行を遅らせ、生活の質を維持する上で大きな意味を持つからです。

『エクソシスト』の真実

じつはアルツハイマー病のように、病気が脳に影響を及ぼしたり、脳の異変が患者の精神や言動に影響を及ぼしたりする例は少なくありません。

ここで、いくつかご紹介します。

1973年公開のホラー映画『エクソシスト』は、少女が悪魔に取り憑つかれ、常軌を逸した行動をとる姿を描き、世界中に衝撃を与えました。この映画が実話に基づいているとわかり、多くの人々を恐怖に陥れたことはご存じの方も多いでしょう。

映画のモデルとなったとされる少年は、人格の変化、幻覚、妄想、奇妙な体の動き、そして理解不能な言葉を発するなど、まさに「悪魔に憑かれた」としか思えない症状を呈したと言われています。

この少年については、後に詐病の可能性も指摘されていますが、一方で、実際に悪魔憑きのような症状を呈する疾患も知られています。

それが「抗NMDA受容体脳炎」という病気です。

抗NMDA受容体脳炎は、自己の免疫が脳の神経細胞にある「NMDA受容体」という部分を攻撃してしまうことで発症します。

NMDA受容体は、記憶や学習、感情、行動など、脳の重要な機能に深く関わっています。

この受容体が攻撃されると、脳の働きが混乱し、まるで脳が乗っ取られたかのような症状が現れるのです。

抗NMDA受容体脳炎の患者は、人格が突然変わったり、幻覚や妄想を見たり、意味不明な言葉を叫んだり、てんかん発作を起こしたり、体が勝手に動いたりすることがあります。

まさに映画『エクソシスト』の少女が見せた症状と驚くほど酷似しているのです。

文／下村健寿

『糖毒脳 いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』（ダイヤモンド社）

下村健寿

2026/4/15

1,650円（税込）

256ページ

ISBN： 978-4478121757

「あれ？いま何しようとしてたんだっけ？」が増えたら要注意!! もしかしたら認知機能の崩壊が始まっているかもしれません。健康診断で「異常なし」と言われた人も油断できません。いつものランチが、あなたの「脳」を蝕んでいるかもしれない。いつまでも「冴えた脳」でいるために知っておきたい、認知機能を守る習慣!!