石川遼と杉浦悠太が「66」 5差21位で決勝ラウンド進出
＜ヴィジット・ノックスビルオープン 初日◇21日◇ホストン・ヒルズCC（テネシー州）◇7267ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーの第2ラウンドが終了した。石川遼は5バーディ・ボギーなしの「66」をマーク。トータル9アンダー・21位タイで2試合ぶりの予選通過を決めた。
【写真】米国でもやっています 石川遼の竹ぼうき素振り
杉浦悠太も6バーディ・1ボギーの「66」でプレー。トータル9アンダー・21位タイにつけている。連日「64」をマークしたドック・レドマン（米国）がトータル14アンダーで単独首位浮上。トータル13アンダー・2位タイにはオースティン・ヒット、クーパー・ドッシー（ともに米国）が並んでいる。賞金総額は100万ドル（約1億5900万円）、優勝者には18万ドル（約2860万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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