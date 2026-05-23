石川遼は2日目「66」（写真は初日）（撮影：GettyImages）

写真拡大

＜ヴィジット・ノックスビルオープン　初日◇21日◇ホストン・ヒルズCC（テネシー州）◇7267ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーの第2ラウンドが終了した。石川遼は5バーディ・ボギーなしの「66」をマーク。トータル9アンダー・21位タイで2試合ぶりの予選通過を決めた。

【写真】米国でもやっています　石川遼の竹ぼうき素振り

杉浦悠太も6バーディ・1ボギーの「66」でプレー。トータル9アンダー・21位タイにつけている。連日「64」をマークしたドック・レドマン（米国）がトータル14アンダーで単独首位浮上。トータル13アンダー・2位タイにはオースティン・ヒット、クーパー・ドッシー（ともに米国）が並んでいる。賞金総額は100万ドル（約1億5900万円）、優勝者には18万ドル（約2860万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

米下部ツアー　リーダーボード
石川遼の現在地は？　米男子下部ポイントランキング
ミニドラ投入　石川遼の超最新クラブセッティング【写真】
平田憲聖が上位！　米男子ツアーのリーダーボード
日本ツアーはメジャー初戦　リーダーボード