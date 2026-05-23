内臓脂肪がヤバいといわれる本当の理由とは！？お腹ぽっこりの犯人は内臓脂肪？それとも皮下脂肪？【健康図解 毒出し】

内臓脂肪がヤバいといわれる本当の理由とは！？お腹ぽっこりの犯人は内臓脂肪？それとも皮下脂肪？

生活習慣病、がん、認知症のリスクも

体から出したい「毒」の代表といえば、内臓脂肪。脂肪には大きく、皮下脂肪と内臓脂肪がありますが、健康診断で問題視するのは血糖値やコレステロール値、血圧などの上昇に直結する内臓脂肪。蓄積し過ぎた状態は、命に関わる生活習慣病の第一歩だといわれています。

内臓脂肪の正確な数値を知るためにはCTスキャンが必要ですが、健康診断の腹囲測定から、内臓脂肪の蓄積度は推定できます。いわゆるメタボリックシンドロームの検査です。腹囲（おへその高さの腹囲）の基準値は、男性85cm未満、女性90cm未満。男性より女性の基準値が緩いのは、女性は女性ホルモンの働きにより、皮下脂肪がつきやすいからです。

日本人の死因第一位であるがんは、内臓脂肪の増加で発症リスクが高まります。また、アメリカでは中年の肥満者はアルツハイマー型認知症なら3倍、脳血管型認知症は5倍も発症しやすくなるというデータも。あらゆる病気の根源ともなりかねない内臓脂肪ですが、落としやすいという特徴もあります。ほんの少しの生活習慣を見直すだけで、簡単に減らすことができます。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 毒出し』工藤孝文