【六本木UNJOUR TOKYO】人気キャスト3名が『FLASH』初登場！圧巻のランジェリーグラビアを披露
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六本木のニュークラブ「UNJOUR TOKYO」キャストが『FLASH』に初登場！
六本木最大級のキャバクラ「UNJOUR TOKYO（アンジュール トウキョウ）」の人気キャスト3名が、写真週刊誌『FLASH』に初登場した。
誌面を飾るのは、藤咲ひなた、かのん、まきの3人。それぞれ美しいランジェリー姿を披露している。
初舞台とは思えない、彼女たちの堂々とした艶やかなグラビアは必見だ。
【プロフィール】
藤咲ひなた（ふじさき・ひなた）
28歳 1998年4月1日生まれ 北海道出身 T170
趣味＆特技：料理、アウトドア、大型バイク、サウナ
そのほか最新情報は、公式インスタグラム（@hinata_fujisaki）にて
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かのん
22歳 2003年9月18日生まれ 大阪府出身 T162
趣味：サウナ、ピラティス、筋トレ
特技：絵を描くこと
そのほか最新情報は、公式インスタグラム（@nontyan_）にて
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まき
27歳 1999年5月8日生まれ 宮崎県出身 T162
特技：飲み 強み：ノリが良い
そのほか最新情報は、公式インスタグラム（@macaranas__）にて
【クレジット】
UNJOUR TOKYO(C)光文社/週刊FLASH 写真◎山口京和
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