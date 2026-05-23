【六本木UNJOUR TOKYO】人気キャスト3名が『FLASH』初登場！圧巻のランジェリーグラビアを披露

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六本木のニュークラブ「UNJOUR TOKYO」キャストが『FLASH』に初登場！

六本木最大級のキャバクラ「UNJOUR TOKYO（アンジュール トウキョウ）」の人気キャスト3名が、写真週刊誌『FLASH』に初登場した。

誌面を飾るのは、藤咲ひなた、かのん、まきの3人。それぞれ美しいランジェリー姿を披露している。

UNJOUR TOKYO(C)光文社/週刊FLASH 写真◎山口京和

初舞台とは思えない、彼女たちの堂々とした艶やかなグラビアは必見だ。

【プロフィール】

藤咲ひなた（ふじさき・ひなた）

28歳 1998年4月1日生まれ 北海道出身 T170

趣味＆特技：料理、アウトドア、大型バイク、サウナ

そのほか最新情報は、公式インスタグラム（@hinata_fujisaki）にて

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かのん

22歳 2003年9月18日生まれ 大阪府出身 T162

趣味：サウナ、ピラティス、筋トレ

特技：絵を描くこと

そのほか最新情報は、公式インスタグラム（@nontyan_）にて

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まき

27歳 1999年5月8日生まれ 宮崎県出身 T162

特技：飲み 強み：ノリが良い

そのほか最新情報は、公式インスタグラム（@macaranas__）にて

【クレジット】

UNJOUR TOKYO(C)光文社/週刊FLASH 写真◎山口京和

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