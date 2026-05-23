なんということだ……。いよいよ6月に開幕するFIFAワールドカップ北中米大会。4年に一度しか開催されない世界最大のサッカーの祭典に、あのイタリア代表が出場しないのである。しかもこれで、3大会連続の不出場だ。アズーリ、ファンタジスタ、カテナチオ――こんな言葉とともに、その誇り高さと華やかさと鉄壁の守備がサッカーファンからこよなく愛されてきたイタリア代表チームが、今回も見られないのだ。【中川淳一郎・ネットニュース編集者】

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サッカー強豪国

イタリアは、2014年のブラジル大会以来、12年間出場していないことになるわけで、若い方はイタリアの凄まじいまでの強さをリアルタイムで見ていないのだ。だが、中高年のサッカーファンにとってイタリア代表は常に強かったという印象があるだろう。そんな彼らを3大会連続で見られないことに、そこはかとない寂寥感を覚えるのだ。だからこそ、ここでは1994〜2014年の、イタリア代表の圧倒的強さについて振り返る。

いよいよ始まるワールドカップだが…

その前に、なぜここで日本人の私がイタリア代表について言及するかについて説明しておきたい。サッカーファンの多くは自国を除き、いわゆる「サッカー強豪国」が大好きなのだ。彼らのサッカーは、そのプレーの美しさ、発想の素晴らしさで見る者を圧倒し、魅了する。ファンからすると、ワールドカップの場で彼らのプレーを心ゆくまで楽しみたい。だから、常に強くあってほしいと願ってしまう。

ちなみに強豪国とは、イングランド、フランス、スペイン、イタリア、オランダ、ブラジル、アルゼンチンであり、こうした国々が決勝トーナメントに残っていれば、サッカーファンはワクワクしてしまう。

これらに準ずる国として、ドイツ、ポルトガル、旧ユーゴスラビア（強豪国ではセルビア・クロアチア・スロベニア）、チェコ、ベルギー、メキシコ、ウルグアイ、チリ、コロンビア、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、カメルーン、ナイジェリアが入る。

疑惑の判定

もちろん、ワールドカップの魅力はそれだけではない。1994年に行われたアメリカ大会でのサウジアラビアの躍進や、韓国がドイツを相手に、0-3と点差をつけられてから、洪明甫のゴールなどで1点差まで追いついたことは、称賛された。しかし、私自身が強く記憶しているのが2002年の日韓大会で海外の人々が見せた落胆だ。

決勝トーナメントでは、韓国が一回戦でイタリアに、二回戦でスペインに勝利。これらの試合では「疑惑の判定」が相次ぎ、世界中のサッカーファンから審判と韓国に対してブーイングが起きた。

それでも結果的に韓国は準決勝に進出したが、世界のサッカーファンは落胆を隠せなかった。「なんだ、このワールドカップは！」と。

当時、私は「ワールドカップを見るのなら世界中の人間が集まる場所がより面白いのでは」と、タイ・バンコクのカオサンロードのスポーツバーで毎日試合を見ていた。韓国の連勝と、準々決勝の一つがセネガルvsトルコとなった時に各国の人々は明らかに落胆していた。「なんでイタリアとスペインが韓国に負け、フランスが予選敗退し、セネガルが準々決勝にいるんだ？」と。

彼らは、ただ、“疑惑の判定”に怒っているだけではない。「ワールドカップは、かくあってほしい」という勝手な欲求をサッカーファンは持っているのである。

準決勝ではドイツが韓国に、ブラジルがトルコに勝ったが、決勝がドイツvsブラジルとなった時の英字新聞の見出しがそれを端的に表している。ドイツはすでに韓国を下していたが、ブラジルがトルコに勝った翌日である。

「ありがとう、ドイツとブラジル！ やっとワールドカップを普段の姿に戻してくれたね」

当然これは記事を書いた記者の意見ではあるものの、同様の感慨を持った人もかなりいたのではなかろうか。仮に決勝戦がトルコvs韓国となっていた場合、勝手な言い草ながら

「納得できない決勝戦」という声が上がったかもしれない。

イタリア代表のスターたち

さて、こうした前提があったうえで、イタリアである。私自身はイタリア代表がいないワールドカップは寂しくて仕方がない。1994年のアメリカ大会以来ずっと見続けているが、とにかく2014年までのイタリア代表が魅力的過ぎたのだ。このチームがいるからこそ、ワールドカップの盛り上がりが10％は向上した、と勝手に思っている。それぞれを振り返る。

1994（アメリカ）：前回大会（1990）で開催国だったが、惜しくも3位に。ただ、スキラッチが大会得点王になったほか、バレージを中心とした守備の強さは評判だった。そんなイタリア代表は1994年にはバレージが円熟味を増し、マルディーニとGKパリュウカと共に鉄壁のディフェンスを誇る。そこに最盛期を迎えたロベルト・バッジョが攻撃陣の中心となり、決勝でのブラジルとのPK戦にまでもつれる死闘を演じ、準優勝に。

1998（フランス）：これ以上のディフェンス陣は世界にいないだろ！ というマルディーニ、カンナバーロ、コスタクルタ、ネスタを擁し、攻撃陣には31歳となったバッジョはサプライズ選出されたうえに、新たなタレントが登場した。「重戦車」と呼ばれたヴィエリと、その後長きにわたってイタリアFW陣を牽引するデル・ピエロの登場である。結果はベスト8。

2002（日韓）：これは前述の通り、疑惑の判定があったが、なんと綺羅星のごとく才能がこの年は揃ったことか！ 攻撃陣ではトッティ、フィリッポ・インザーギが活躍。中盤のダイナモ的存在として、ガットゥーゾが輝きを放った。中盤で相手の攻撃を潰す役としては、フランスのマケレレやヴィエイラ、ブラジルのドゥンガ的な存在となった。そして、これが次に続く。

2006（ドイツ）：攻撃陣の主力として、ピルロとジラルディーノが登場。決勝のフランス戦では、策士的なDFマテラッツィが、フランスのエース・ジダンを苛立たせ頭突きを誘発させた。この行為がレッドカードを出させるしたたかさを見せ、PK戦の末見事優勝。カテナチオの中心、カンナバーロがトロフィーを掲げる姿を思い出す。

イタリアが出た方が…

2010年（南アフリカ）と2014年（ブラジル）は一次リーグ敗退となったが、ピルロが健在だったのに加え、バロテッリという新星も現れ、観戦するのが楽しいチームだった。だが、そこから3大会連続欧州予選敗退。今回も、「なんでこの国が出ているのにイタリアが出ていないんだ……」とビミョーな気持ちになるオールドファンも多いのでは。そう考えると、今大会のヨーロッパ枠は前回カタール大会の13枠から16枠に増えたが、アジアは4.5枠から大幅に増えた8.5枠。

どう考えてもヨーロッパの方がレベルが高いのに、この状況はイタリア人ならずとも世界のサッカーファンにとって複雑な気持ちになるのでは。いや、本来の32ヶ国でいいでしょうよ……。なんで今回48ヶ国も出場するのか。イタリアが出た方が盛り上がるのに、と、オールドファンはつい思ってしまうのである。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部