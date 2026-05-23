◆ドラディション「ＮＥＶＥＲ ＧＩＶＥ ＵＰ ２０２６ ＰＨＡＳＥ‐１」（２２日、後楽園ホール）観衆１１０８

プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾が主宰する「ドラディション」は２２日に後楽園ホールで藤波のデビュー５５周年記念イヤー第一弾大会「ＮＥＶＥＲ ＧＩＶＥ ＵＰ ２０２６ ＰＨＡＳＥ‐１」を開催した。

セミファイナルでＬＥＯＮＡが「Ｈ．Ｏ．Ｔ」高橋裕二郎に挑んだ。

今回の一戦は、藤波と長男のＬＥＯＮＡが新日本プロレスの３・６大田区での「旗揚げ記念日」で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」と１０人タッグで激突。ウルフアロンと初タッグを結成した試合だったがＬＥＯＮＡが高橋裕二郎に敗れ、藤波もＳＨＯと成田から罵倒された。この屈辱から藤波は「ドラディション」のリングで成田との一騎打ちを決断。息子のＬＥＯＮＡも裕二郎への報復に立ち上がった。

遺恨の炎が燃えさかった一戦だったが、ゴングが鳴ると裕二郎正統的なレスリングでＬＥＯＮＡに対抗する不気味な展開となった。

場外戦、急所攻撃で裕二郎に追い込まれたＬＥＯＮＡブレーンバスターからスリーパーホールドで反攻。さらに延髄斬り、スープレックスと投げ捨てると、指への噛みつく反則攻撃で勝利への執念を見せた。それでも裕二郎が試合を支配し最後はＢＩＧ ＪＵＩＣＥでＬＥＯＮを沈めた。

無言で消えた裕二郎に対しＬＥＯＮＡは、３・６大田区に続く連敗にバックステージで「ドラディションでもダメだったら新日本でもどこでも勝ちを取りにいかないと」と言葉を絞り出し「新日本プロレスにも追いかけていきたいし、この戦いあきらめられない」と「Ｈ．Ｏ．Ｔ」へのリベンジに新日本マットへ出撃も辞さない姿勢を打ち出した。

◆５・２２ドラディション全成績

▼メインイベント スペシャルシングルマッチ ６０分１本勝負

〇成田蓮（１１分０７秒、地獄の断頭台→体固め）藤波辰爾●

▼セミファイナル ４５分１本勝負

〇高橋裕二郎（１５分３３秒 ＢＩＧ ＪＵＩＣＥ→体固め）ＬＥＯＮＡ●

▼第４試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

△長井満也、小島聡（時間切れ引き分け）船木誠勝、諏訪魔△

▼第３試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、〇ＡＫＩＲＡ（１５分１５秒 ムササビプレス→片エビ固め）ハヤブサ、ＭＡＺＡＤＡ

▼第２試合 ２０分１本勝負

〇関本大介（８分１３秒 アルゼンチンバックブリーカー）倉島信行●

▼第１試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

〇鈴木敬喜、長井隆之介（１２分０８秒 ラリアット→片エビ固め）竹村豪氏、三州ツバ吉●

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