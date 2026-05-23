長野県松本市の松本城周辺にはかつて多くの映画館がありました。時代の流れとともに多くが閉館してしまいましたが、松本の地で育まれた芸術文化を発信し続けています。



築100年以上のかつて映画館だったミュージアム。定期的にイベントが開かれ映画ファンが集います。この日、上映されたのは1970年代に大ヒットした映画。それぞれが当時に思いをはせました。



「松本中央劇場という名前でしたよね？略してみんな中劇、中劇って」





当時を振り返るのは松本市の中心市街地、縄手通りにあった映画館「松本中劇」の元館長・藤本豊久さん（80）。「字幕ものというのはなにか、敬遠された時代があったようです。いい映画をやっても、なかなかお客さんが来なくて」「松本中劇」は1946年（昭和21年）に開館し、洋画を中心に上映していましたが、テレビの普及などによって2004年に閉館しました。来場者は「いっぱいありましたね、映画館。中劇は映画仲間がいて何人かと必ず、（作品が）変わるとお小遣いの許す範囲で来てましたね」映画が最盛期だった昭和30年代ごろ、松本市には松本城の近くにある上土通りを中心に数多くの映画館がありました。1933年（昭和8年）発行の松本市の歴史をまとめた文書には、1911年（明治44年）8月にキナパークが開館し、映画館の先駆けとなる活動写真を無料で上映していたと記されています。その後、芝居小屋だった「開明座」や「演技座」が常設の映画館として親しまれました。このほか、上土通りには10分も歩けば映画館にたどり着くほど密集していました。なぜ松本市街地に映画館が集まったのか、街づくりに詳しい松本大学の白戸洋教授は。松本大学 白戸洋教授「多分2つ主な理由があって、一つはここが元々江戸期にはお城の一部だったりして、明治以降に商店街として発展した所なので新しい産業ができてきて、特に娯楽関係が多かった。もう一つは、松本は商都と言われて大変発展していました、特に旧制松本高等学校の学生さん、片倉の女工さん、松本50連隊の兵隊さんという人たちが、休みになると映画を見に来るような、そういう状況があった」映画の街として栄えた松本市は芸術文化を根付かせ、多くの映画監督や芸術家を生み出しました。映画の街にはいまも、その面影が残っているところがあります。松本中劇・元館長 藤本豊久さん「そこに開明座があったわけ。駐車場のところに松竹開明座。古い劇場、芝居小屋から映画館になった。寅さんとか上映していたわけ」その隣にも映画館がありました。松本中劇・元館長 藤本豊久さん「それが昔はピカデリーといって、今は演劇の劇場になっているけど。最初は大映やっていたの、大映がつぶれちゃったから洋画をやりだして。開明座とピカデリーは並んでいた。同じ経営者だったの」にぎやかだった当時を振り返っていると、久しぶりの再会も。出会ったのは、近くで日本料理店を営んでいた各務菊夫さん。各務菊夫さん「（当時ここら辺は映画館いっぱいありました？）ありました。（その当時やっぱり、にぎやかでしたか？）にぎやか、にぎやか、この通りはすごかったですよ」松本中劇・元館長 藤本豊久さん「松本はここが、戦後一番栄えた。上土から来ると、この通りも飲食店もいっぱいあるし、映画を見た人は帰りに食べたり、飲食街みたいになっていた。これがマンションになっちゃったけど、エンギ座の後ね。ここは東宝と日活、あと洋画もやっていた」そして縄手通り。藤本さんが館長を務めた松本中劇はマンションに建て替えられ、1階部分にある店舗は、映画館にゆかりのある人が経営し、思いを継いでいます。松本中劇・元館長 藤本豊久さん「今井さんはね、うちにしょっちゅう出入りしていた方だからね。（当時を）覚えていると思う」今井さんは集金のために映画館を訪ねていたといいます。松本中劇・元館長 藤本豊久さん「たとえば集金に来るでしょ。 そうするとちょっとのぞくんだよ」当時 松本中劇に集金に来ていた今井博人さん「看板は木下さんて人が絵を書いて、相当上手だったよね。映画看板」当時のエピソードに話は尽きません。多くの映画館が閉館した今でも人が集い、文化に触れる場は守り続けられています。松本大学 白戸洋教授「この街は映画館こそないけれど、若者とか子どもたちを街に定着してもらうということを一生懸命やっている。次世代の街の消費者だったり、担い手をどうやって作っていくかという意味では、この街のやり方というのが面白いではないか」多くの人たちの思い出を作ってきた映画館。形を変えながらも楽都・松本の芸術文化発展のため力を発揮し続けています。