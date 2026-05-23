◆米大リーグ フィリーズ０―１ガーディアンズ（２２日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

フィリーズのクリストフェル・サンチェス投手（２９）が２２日（日本時間２３日）、５回終了時点で２安打無失点、５奪三振の好投を見せて３４回３分の２連続無失点となり、１９２０年以降のフィリーズ新記録をマークした。サンチェスは８回まで４安打無失点で投げ、連続イニング無失点を「３７回３分の２」にまで伸ばした。

左腕のサンチェスは２１年にメジャーデビュー。２３年までの３年間は計６勝に終わっていたが、２４年に１１勝を挙げてブレイクすると、昨季は１３勝５敗、防御率２・５０でサイ・ヤング賞投票で２位に入るなど、チームのエースに成長した。

今季も開幕から圧巻の投球を披露。４月３０日（同５月１日）の本拠地・ジャイアンツ戦の２回からは１点も失っておらず、５月に入ってからは８、７、９回を無失点で抑えて無傷の３連勝と勢いに乗っている。１６日（同１７日）の敵地・パイレーツ戦では６安打１３奪三振で完封勝利を挙げた。この日の試合前の時点で５勝２敗、防御率はリーグトップの１・８２だった。

この日は援護がなく試合に敗れて勝敗はつかず、４登板連続の白星とはならなかった。それでも防御率は１・６２となった。

日本人史上初のサイ・ヤング賞を狙うドジャース・大谷翔平投手（３１）にとっても強力なライバル。前日２１日（同２２日）にＭＬＢ公式サイトが発表した投手の格付け「投手パワーランキング」ではサンチェスが１位で、大谷が４位だった。ナ・リーグのサイ・ヤング賞争いでは、サンチェスだけでなく、スキーンズ（パイレーツ）やセール（ブレーブス）の同賞受賞経験者、成長著しい２４歳のミジオロウスキー（ブルワーズ）らもしのぎを削っており、超ハイレベルな争いが早くも繰り広げられている。