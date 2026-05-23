前日に仕込んでおけば肉も魚もしっとりやわらか〜！「ヨーグルト漬け」でお弁当おかず

ひと晩漬けるだけでOK！「ヨーグルト漬け」バリエ5選

肉や魚をやわらかくしてくれる、ヨーグルト漬けのレシピをお届け。パサパサしがちな食材も、しっとりおいしくなります。

カレーでタンドリーチキンに

塩でさっぱりと



※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました

味噌＆焼き肉のたれで旨みUP

さわらもパサパサしない

豚ロースもやわらかくなる

ヨーグルトパワーでやわらかくジューシーに！

朝食やおやつにヨーグルトを食べている人は多いはず。もちろんそんな定番の食べ方もいいけれど、今回ご紹介したように肉や魚をヨーグルト漬けにするのもオススメです。

ヨーグルトに含まれている成分が、パサつきがちな鶏肉や豚ロース肉などをやわらかくしてくれるんです。

これがもう、驚くようなしっとりとした味わい。一度食べたらヤミツキになること必至。

前日に漬けておけば、翌日のお弁当や夕食作りのときにはサッと焼くだけだからラクちんです。くさみが気になる魚もおいしくなりますよ。

画像提供：ピクスタ

「お弁当」の基本ルール

水分が少ないおかずを選ぶおかずの味つけは濃いめにするおかずは十分に加熱調理する作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておくおかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する