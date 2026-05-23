ヘッズアップの魔物は容赦なし。“ロイヤル美顔秘書”ことカンナが、まさかの逆転負けに頬づえでぐったりの表情を見せた。

【映像】ロイヤル美顔秘書、キュートな“負け顔”

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第6回が5月16日に配信。予選テーブルCの終盤、カンナが強烈な手を作りながら、最後の1枚で廣井佑果子に逆転される場面があった。

6人で始まった予選テーブルCも、残るはカンナと廣井の2人だけ。ここまで粘り強く戦ってきたカンナにとって、ヘッズアップで大きなポットを取れば首位通過も見えてくる。そんな勝負どころで、カンナに大チャンスが訪れた。

廣井はクラブとハートの「A9」。カンナはダイヤとクラブの「72」。フロップはダイヤの「2」、ダイヤの「9」、クラブの「7」。カンナには「2」と「7」が当たり、いきなりツーペアが完成した。廣井にも「9」がヒットしており、早くもぶつかり合いの気配が漂う。

カンナは3500点をベット。廣井が8500点にレイズすると、カンナはコールを選択した。ポットは2万6000点まで膨らみ、場の空気も一段と重くなった。ターンはハートの「2」。この1枚で、カンナは「2」のスリーカードに「7」のペアが絡むフルハウスを完成させた。フロップでツーペア、ターンでさらに強烈な形へ。カンナはかなり手応えを持っていた。

リバーはクラブの「9」。カンナはフルハウスを持ったまま、2万5000点をベットした。すると廣井は少し考え、7万点へのレイズ。カンナからすれば、自分の手は十分に強い。ここで簡単に引く理由は見つけにくい場面だった。

カンナはコール。そしてショーダウンで明らかになったのは、廣井の「9」を軸にした上位のフルハウス。カンナの「2」と「7」で作ったフルハウスを上回っていた。

フルハウスを作って負けるという、あまりにも痛い結末。カンナは「いやー」と声を漏らし、表情を崩した。廣井が「『2』？」と確認すると、カンナは「『2』『7』です」とカードを見せる。その後、カンナは「ヤバいヘッズ…」とこぼし、頬づえをついてぐったり。いつもの余裕ある雰囲気から一変した“敗戦顔”に、視聴者からも「初めて見せる表情」「これはかわいそう」と反応が寄せられた。

その表情を見たテツヤも「ごめん！こっち的には、その表情、ありがとう！」とカンナへお礼。フルハウスで挑んだ大勝負の直後、頬づえで固まるカンナ。悔しいのにかわいい、ヘッズアップ終盤のワンシーンだった。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）