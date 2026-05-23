＜大相撲五月場所＞◇十三日目◇22日◇東京・両国国技館

【映像】先輩力士が「やりやがったな」顔を浮かべた強烈なビンタ

高校時代の“先輩・後輩対決”で、後輩力士が先輩力士に強烈な張り手を連発。鬼気迫る“ガチンコ相撲”に「これ失神しないのすごい」「先輩をめっちゃ張る」「やりやがったなって顔してる」とファンが戦々恐々とする一幕があった。

幕下二十枚目・碇潟（伊勢ノ海）と幕下三十二枚目・大斧（追手風）の一番。19歳の碇潟と21歳の大斧は埼玉栄高の後輩・先輩の間柄だ。互いにここまで5勝を挙げており、1敗同士、幕下の優勝争いも絡んだ対決となった。

立ち合い勢いよくぶつかった両者。碇潟は強烈な突っ張りで攻めると、右から思い切り張り手をかまし「パチン」とクリーンヒット、客席から「おおお」とどよめきが沸き起こった。その後も碇潟は攻めの手を緩めず、再び大振りの張り手を繰り出して観客を沸かせ、最後は下手を引いて鮮やかな送り出しで勝利した。碇潟は6勝目を挙げ、大斧は2敗目を喫した。

高校時代の先輩にも遠慮なく“ガチンコ”で攻めた碇潟の気迫あふれる相撲に、ファンも戦々恐々。「ものすごい公開ビンタ」「先輩をめっちゃ張る」「張り手しまくりww」「ビンタしすぎやで」「これ失神しないのすごい」「2発もろに入った」「いいガチンコを見た」と驚きの声が続々と寄せられ、取組後に大斧が見せた表情に「やりやがったなって顔してる」といったツッコミが寄せられた。(ABEMA／大相撲チャンネル)