◇インターリーグ ホワイトソックス―ジャイアンツ（2026年5月22日 サンフランシスコ）

ジャイアンツのトニー・ビテロ監督（47）が22日（日本時間23日）、ホワイトソックス戦前に取材に応じ、対戦相手の村上宗隆内野手（26）について最大限の警戒心を見せた。

村上は試合前の時点で、ヤンキースのジャッジ、ライスを1本上回るリーグ最多17本塁打を記録。一方で三振数もリーグ2位の69を数えている。数字的には長打力と同時に“脆さ”も示していることになるが、ビテロ監督は「でも四球も多いですよ。相手も彼のパワーを警戒していますから、ゾーン外で勝負されることが多い」と見方を否定。

四球もリーグ4位の39を数えているだけに「もちろん追いかけてしまうこともありますが、よく見れば、相手がまともに勝負してくれないから四球も増えている」と分析した。

対戦相手としては最大限に警戒する存在となる。「彼は単なるパワーヒッターではなく、完成された打者だと思っています。打率王争いをするタイプではないかもしれませんが、本当に印象的な選手です。ロッカールームでもみんなに愛される存在だと聞いています」と打撃力だけでなく、チームをまとめる人間力も認めた。