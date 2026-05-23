サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が22日深夜放送のテレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（金曜深夜0・45）にゲスト出演。スタメン出場した翌日にチームを退団した過去を告白した。

少年時代からサッカーの天才児だった柿谷氏。無双していたサッカー少年は、高校1年生の時にセレッソ大阪史上最年少でプロ契約を勝ち取った。同期には1つ年上の香川真司も一緒に入団した。

自身は出場機会が減る一方で、同期の香川はリーグ得点王を獲得し、「平成生まれ初の日本代表」に選出されるなど大活躍していた。

そして“香川への嫉妬心”などでやさぐれた柿谷氏は、練習日に寝坊や遅刻を連発するなど素行不良に走っていた。サッカーで誰からも信頼されず、居心地の悪さから“闇落ち”していた。

そんな中でターニングポイントが訪れた。09年6月に香川、乾貴士が欠場したためスタメン出場する試合があった。その試合でプロ初の2ゴールを決めてチームの勝利に貢献した。試合後の食事会では、期待を寄せる先輩たちから「明日さえ遅刻せんかったらええで！」と激励され、「絶対しないです。ミーティング一番前に座ります！」と誓っていた。

しかし翌日にまさかの二度寝で遅刻。それでも「昨日2点取ったから許されるだろう」という甘い考えで、コーヒーを飲みながらクラブハウスに向かった。

到着するとチームスタッフから「お前はもうチームにいるべきではない。出ていってくれ」という通告を告げられた。大活躍から一夜で転落。誰にも会わずにロッカーを片付けて、当時J2で3年連続最下位だった徳島ヴォルティスへの移籍を余儀なくされた。

この出来事で「プロの世界は一現場、一現場が死活問題。みんなが“目立つ”ためではなく、“生きていく”ために仕事をしている」という教訓を学んだことも明かした。