『デジタルモンスター』デジモン リアルデータコレクションに「ブイドラモン」が登場
プレックスは、『デジタルモンスター』より「デジモン リアルデータコレクション ブイドラモン」(15,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。
2026年9月発送予定「デジモン リアルデータコレクション ブイドラモン」(15,400円)
「デジモン リアルデータコレクション」に「ブイドラモン」が登場。
広大なデジタルワールドでも滅多に出会うことができない幻の古代種デジモン「ブイドラモン」。その名の通り胸に「V」の模様がある姿を全高約16cmで立体化。
ポージングや細部に至る造形は、イラストから読み取り再現されている。
(C)本郷あきよし・東映アニメーション
(C)BANDAI・PLEX
2026年9月発送予定「デジモン リアルデータコレクション ブイドラモン」(15,400円)
「デジモン リアルデータコレクション」に「ブイドラモン」が登場。
広大なデジタルワールドでも滅多に出会うことができない幻の古代種デジモン「ブイドラモン」。その名の通り胸に「V」の模様がある姿を全高約16cmで立体化。
ポージングや細部に至る造形は、イラストから読み取り再現されている。
(C)本郷あきよし・東映アニメーション
(C)BANDAI・PLEX