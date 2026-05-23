″庶民の味方″ ウィンナーの「味と価格」を徹底比較！ 肉質に加え、ポイントは「塩とスパイス」

業界の草分け

〈美味なるものには音がある〉

いまから約40年前、日本ハムはそんなキャッチフレーズとともに『シャウエッセン』を発売し、食卓を変えた。

「ウィンナーは戦後になって日本中へ普及した商品です。高度経済成長期に日本のメーカーがドイツの製造技術を学び、本格的なポークソーセージが販売されるようになりました。欧米ではミンチにした原料肉を使用することが多いですが、日本の場合はメーカー独自のノウハウが詰め込まれた粗挽(あらび)きウィンナーが支持を集めています。

そのキッカケとなったのが、『シャウエッセン』なのです。ケーシング（ウィンナーの皮）に天然羊腸(ようちょう)を使用し、粗挽きの豚肉を詰めたことで、パリッと音のするような食感が生み出されました。以降は各社が競うように粗挽きを中心とした商品を開発し、技術を進化させています」（業界団体『日本ハム・ソーセージ工業協同組合』専務理事の強谷(すねや)雅彦氏）

昭和の家庭で一般的だった赤いウィンナーのケーシングは、牛の皮などから抽出したコラーゲンで作られた人工皮が採用されており、食感の楽しさはあまり重視されていなかった。だからこそ、天然羊腸ケーシングを使用したシャウエッセンの食感は消費者にとって新鮮だった。

それまで「炒めて食べる」が常識だったウィンナー業界に「ボイルして食べる」を提唱したのもシャウエッセンだ。このエポックメイキングな商品を開発した日本ハムは、いまや年間約30万トンが生産されるソーセージ業界のトップを走っている。いったい、シャウエッセンの味わいの何が特別なのか。ウィンナー業界に詳しいジャパンビアソムリエ協会理事の江沢貴弘氏が解説する。

「開封した瞬間に感じる燻香(くんこう)、そして食べた瞬間にパチンと弾け、肉汁が飛び出してくる食感は、他の追随を許しません。100ｇあたり1.9ｇと、他社と比べて多めの塩加減が肉と脂の味わいを引き立てています。’25年まではそれよりも多い2.0ｇでしたが、今年から0.1ｇ減らした。健康意識の強い消費者の好みに合わせ、変革を厭(いと)わない姿勢を感じます」

業界の双璧

小さな変化の積み重ねを主導してきたのが、同社の井川伸久会長（65）だ。’85年に入社し、’18年に加工事業本部長に就任した同氏は、日本ハム内で半ば神格化されていたシャウエッセンにメスを入れた。それまで焼くのもレンジ調理も推奨されていなかったが、チルドピザの上にカットしたシャウエッセンを載せた『シャウエッセンピザ』を発売したのだった。

「社長就任後の’24年には、期間限定で『シャウエッセン夜味』を発売。通常よりもスパイス感が強く、夜のおかずにもなる商品で、’25年のマーケターオブ・ザ・イヤーを受賞しました。開発の背景には、従業員を対象にした『シャウエッセンの調理法』に関するアンケートがあります。

食感を損なうことから社内で禁じ手とされていた″焼き調理″を、実に88％の社員が行っていたことが判明したのです。そこで、焼きに特化した『夜味』が開発され、ホームページで紹介されている調理方法には″レンチン″も追加されました。トップの発想が柔軟なので、トップランナーの地位を守り続けることができるのです」（同前）

今年４月、会長に就任した井川氏に代わって同社社長に昇格した前田文男氏（60）は、シャウエッセンを中心としたハム・ソーセージ事業の海外販売強化を表明。日本のウィンナーの代名詞として、海外へ打って出るようだ。

業界で唯一、そんな日本ハムと肩を並べて年間売り上げ１兆円を達成しているのが、伊藤ハムだ。同社は’85年に『バイエルン』を発売し、その２年後に、牛と豚の合い挽きを使用した高級路線の新『バイエルン』を発売。’98年に『アルトバイエルン』と改称し、現在と同じ豚肉100％のウィンナーに変更した。

アルトバイエルンはシャウエッセンよりもさらに粗挽きな印象で、表面に凹凸を感じ、色の濃淡もある。ケーシングは厚めで、バリッとした食感だ。

「一番の特徴は、ドイツ産の岩塩を使用していること。岩塩は脂の甘みや肉の柔らかさを引き出す効果がある。アルトバイエルンの売りは72時間熟成された旨味の強い粗挽き肉なので、岩塩との相性がバツグンなのです。伊藤ハムは今年、アルトバイエルンをリニューアルし、塩の量を100ｇあたり1.7ｇから1.8ｇに増やしました。健康志向の時代と逆行してまで、味を追求することを宣言したのです」（飲食業界紙記者）

『FRIDAY』2026年5月29日号より